Lokale medier: Tre døde etter nytt kraftig jordskjelv i Indonesia

Publisert: 05.08.18 14:36 Oppdatert: 05.08.18 17:04

UTENRIKS 2018-08-05T12:36:43Z

Én uke etter at 17 personer omkom i et jordskjelv på Lombok, har den populære turistøya blitt rammet av et nytt kraftig skjelv. Ifølge nyhetsbyrået AP har minst tre personer mistet livet. – Det brøt ut full panikk, sier norske Arve Holberg.

Theo Berggren (22) er på en gruppereise på Gilli-øyene, som ligger like ved Lombok, og befant seg på hotellet han bor på da jordskjelvet startet.

– Hotellet begynte å riste helt ekstremt, bygninger rundt raste sammen og det var full panikk, forteller han.

Han og reisefølget fulgte folkemassene opp i høydene da skjelvet brøt ut.

– Det er en del folk som har begynt å gå nedover igjen. Jeg antar at vi skal prøve å komme oss tilbake til Bali etterhvert, men det er vanskelig å si nå. Det er veldig mørkt her, men jeg kan se og høre at vi er veldig mange mennesker her i høyden, forteller Berggren til VG.

Han forteller at han ikke har sett noen alvorlige skader, men noen mindre, samt flere personer med panikkanfall.

– Vi måtte bære en person opp i høyden på grunn av panikk. Jeg har også sett en mann med et ganske stygt sår på ryggen etter at en takstein raste på ham, sier 22-åringen.

Lombok, hvor jordskjelvet skjedde, ligger like ved ferieøya Bali.

Jordskjelvets episenter ligger kun 10 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske overvåkningssenteret USGS.

Indonesias meteorologiske institutt (BMKG) meldte først at det er utstedt et tsunamivarsel, men det er nå avblåst, melder nyhetsbyrået AP.

Klokken 16.14 skriver AP at minst tre personer har mistet livet som følger av jordskjelvet, ifølge lokale medier.

Det meldes at mange bygninger er ødelagt både på Lombok og på Bali. 14 etterskjelv er registrert siden det første skjelvet.

– Hyling og skriking

Arve Holberg er på ferie med sin indonesiske kone i Kuta på Bali, hvor de også kjente jordskjelvet.

De befant seg på et kjøpesenter da det inntraff søndag.

– Vi befant oss i andre etasje, da vi plutselig merket at hele bygningen begynte å riste. Det var masse folk i bygningen, og det ble full panikk, sier Holberg.

– Folk hylte og skrek, og sprang mot utgangen. Jeg mistet den ene skoen min på veien, men den måtte jeg bare la ligge igjen. Jeg var sikker på at taket skulle rase, fortsetter han.

Jordskjelvet skal ha vart i noen minutter, ifølge Holberg.

– Ifølge konen min, som har snakket med noen lokale, var det et ganske kraftig jordskjelv til å være her. Jeg vet ikke om det stemmer, men det var veldig skremmende.

17 omkom forrige helg

Den samme øya ble rammet av et kraftig jordskjelv forrige helg . Jordskjelvet, som hadde en styre på 6,4, inntraff sent lørdag kveld.

17 personer omkom som følge av jordskjelvet og påfølgende jordskred. Over 1.000 bygninger ble helt eller delvis ødelagt.

Jordskjelvet sendte stein- og jordmasser over de opptrådte turstiene ved den aktive vulkanen Rinjani. Dette førte til at mer enn 500 turgåere og guidene deres ikke kom seg ned.

Mandag ble alle trygt evakuert ned.