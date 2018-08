KONTROVERSIELL: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) lytter til Donald Trump og Erna Solberg under en pressekonferanse i Washington D. C. i januar. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Eriksen Søreide på Midtøsten-reise: Mener Trump skaper uro

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 05.08.18 15:58 Oppdatert: 05.08.18 16:35

ISTANBUL (VG) Utenriksministeren mener USA har svekket dialogen mellom Israel og palestinerne.

– Det er åpenbart at USA har skapt en god del uro både på palestinsk og israelsk side og i regionen, og dermed vanskeliggjort politisk dialog.

Det sier Ine Marie Eriksen Søreide (42) på telefon til VG under et besøk til Israel og de palestinske områdene.

Reisen er en forberedelse til ministermøtet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), der Norge er leder, som holdes i New York i september.

Utløste dødelige protester

USAs president Donald Trump har i det siste skapt en rekke kontroverser i området.

I desember anerkjente USA Jerusalem som Israels hovedstad , og ambassaden er blitt flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem . Dette var med på å starte den siste tidens blodige protester både i Gaza, Vestbredden og Jerusalem. Siden mars er over 150 palestinere blitt skutt og drept av israelske soldater på Gazastripen.









DØDELIGE PROTESTER: VG var til stede under protestene ved Khan Younis på Gazastripen 20. april. En gutt kaster stein med slynge mot grensegjerdet, omkranset av røyken etter påtente bildekk.

Trump har også valgt å kutte kraftig ned på den palestinske bistanden. Tidligere i år stanset USA sin årlige donasjon på 2,5 milliarder kroner til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Organisasjonen er selve livsgrunnlaget for flesteparten av Gazas flyktninger. Norge har på sin side valgt å øke bistandsmidlene med 15 millioner kroner til Gaza.

Det er med bakgrunn i dette at Søreide sier at USA har «skapt en god del uro». Samtidig mener hun at det er for tidlig å si hvordan Trumps politikk vil påvirke selve konflikten.

– Alle parter venter på om det kommer et forslag til en fredsavtale fra amerikanerne , slik USA har varslet, påpeker Søreide.

– Føler du at Trump motarbeider Giverlandsgruppens hensikter?

– Vi samarbeider godt og konstruktivt i Giverlandsgruppen. Dette er det eneste formatet der partene og giverne sitter sammen rundt samme bord, og foreløpig fungerer det godt, midt i alt det vanskelige.

Våpenhvile i vente

Søreide forteller at øverst på agendaen nå står en rekke praktiske prosjekter på Gaza som skal sikre forsyninger av energi, vann og strøm til enklaven. I dag har Gazas to millioner innbyggere kun fire timer strøm daglig og lider av en mangel på drivstoff og medisinsk utstyr . Søreide Eriksen omtaler den humanitære situasjonen i Gaza som «dramatisk».

– Det er full enighet mellom partene og givere om å implementere disse prosjektene; både palestinere, israelere og amerikanere, forteller Søreide etter å ha møtt både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes statsminister Rami Hamdallah.

– Du sier Israel støtter prosjektene, men torsdag kunngjorde israelske myndigheter at de vil kutte all frakt av drivstoff til Gaza?

– Israel spiller en konstruktiv rolle for å få på plass prosjektene. Vi jobber godt sammen, og alle er enige om at vi må få til dette. Men det er vanskelig i perioder på grunn av økt spenning langs grensen.

– I løpet av noen dager vil vi få vite om Israel og palestinerne blir enige om en mer permanent våpenhvile i grenseområdene. Begge parter håper at dette vil komme på plass, fortsetter utenriksministeren.

– Vil det i så fall bety at drapene vi har sett på Gazastripen vil opphøre?

– Vi vet ikke hvordan det vil se ut i praksis, Israel er klar på sin rett til å beskytte seg mot trusler. Vi har vært veldig kritiske overfor israelerne og mener det er helt uakseptabelt å skyte med skarpt på demonstranter. Samtidig har vi oppfordret til at militante krefter i Hamas ikke bruker vold eller skyter raketter mot Israel, svarer hun.









AMPUTERTE: Mojahid Abu Shoaib (30) viser frem balansekunstner til storebror Muhammed (42). Familien er blitt hardt rammet av kriger med Israelerne. Hus er blitt bombet, droner har truffet familiemedlemmer og lemmer er blitt sprengt og amputert.

Vedgår at en løsning er langt unna

Norge var tilrettelegger for Oslo-avtalen i 1993, der Israel og PLO gjensidig anerkjente hverandre for første gang. Avtalen la grunnlag for at palestinerne skulle få et begrenset selvstyre, mens israelerne skulle trekke seg ut av Gaza og deler av Vestbredden.

– 25 år etter Oslo-avtalen og det store gjennombruddet, hvor langt unna hverandre står partene?

– Det faktum at det ikke har vært direkte samtaler på drøyt fire år, er et tegn på at det er et godt stykke å gå. Forsoning på palestinsk side er helt avgjørende for at dette kan skje. Det er langt frem til at vi kan si at vi forhandler om sluttspørsmålene i Oslo-avtalen, svarer Søreide.

De to største palestinske fraksjonene PLO og Hamas har vært i strid med hverandre siden 2007, da Hamas tok kontroll over Gaza. PLOs største parti Fatah styrer på Vestbredden.

– Hvordan vil Giverlandsgruppen og Norge jobbe for en tostatsløsning i dagens politiske klima, når det ikke engang er forhandlinger mellom partene?

– Vi fortsetter den strategien som vi har holdt på lenge, nemlig å fokusere på de praktiske prosjektene. Forhandlingene vil ikke kunne bli gjenopptatt før de akutte problemene i Gaza er løst.