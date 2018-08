VARSLER: Chelsea Manning ble kjent da hun lekket 700.000 hemmelig dokumenter om USAs krigføring i Afghanistan og Irak. Foto: AP

Chelsea Manning nektes trolig innreise til Australia

WikiLeaks-varsleren Chelsea Manning blir høyst sannsynlig nektet innreise til Australia for å holde en serie foredrag.

Manning ble benådet av president Barack Obama i 2017 og slapp å sone å dom på 35 år for å ha lekket fortrolige og hemmelige dokumenter. Den tidligere soldaten skulle holde foredrag i Sydneys operahus søndag og deretter reist til Melbourne og Brisbane.

Suzi Jamil fra Think Inc, som organiserer Mannings turne i Australia og New Zealand , sier at hun er blitt orientert om at innreisetillatelsen vil bli avslått av den konservative regjeringen i Australia.

Skuffet

– Vi er svært skuffet over innenriksdepartementets holdning, men vi gir ikke opp arbeidet med å få Manning som foredragsholder, sier Jamil.

Hun mener at Manning, som siden fengslingen har gjennomgått kjønnsskifte, har «formidable tanker og et innsiktsfullt perspektiv» som vil berike debatten i Australia.

En talsmann for innenriksdepartementet vil ikke kommentere enkeltsaker som Mannings, men sier rent generelt at personer med et betydelig rulleblad ikke innfrir kravene om innreise, slik de står nedfelt i immigrasjonsloven.

Avslørte overgrep

Manning, da han het Bradley og var etterretningsanalytiker, ble arrestert i 2010 og fengslet i 2013 for å lekket 700.00 dokumenter om USAs krigføring i Afghanistan og Irak. Avsløringene viste dekkoperasjoner og handlinger av amerikanske og allierte soldater som kunne nærme seg krigsforbrytelser.

Manning ble en helt blant motstanderne av USAs krigsdeltakelse, mens det etablerte maktapparatet betegnet henne som en forræder. Hun gjennomgikk hormonbehandling og sonet sju år i fengsel før hun ble benådet, en av Obamas siste handlinger før han fratrådte 20. januar 2017.

Behandlingen av innreisesøknaden til New Zealand er ikke ferdig, opplyser innvandringsdepartementet i Wellington. På grunn av sin fortid vil hun trenge dispensasjon fra landets vanlige regler.