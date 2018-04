GAZPROM-SJEFEN: Aleksej Miller (t.h.) er blant de nye på amerikanernes sanksjonsliste. Her i et møte med Vladimir Putin i Kreml. Foto: ALEXEY DRUZHININ / SPUTNIK

Ny sanksjonsliste: Nå går USA på Putins innerste sirkel

Publisert: 06.04.18 19:47 Oppdatert: 06.04.18 20:55

UTENRIKS 2018-04-06T17:47:30Z

Fredagens nye sanksjonsliste fra amerikanerne går på Vladimir Putins aller innerste sirkel, både blant venner, oligarker og i Kreml.

Det er finansdepartementet i Washington som innfører sanksjoner mot syv russiske oligarker, tolv selskaper som de kontrollere og 17 høytstående russiske embetsfolk.

Flere av dem er blant Putins aller nærmeste. Her er de viktigste:

* Kirill Sjamalov (35): Er (var?) Putins svigersønn. Giftet seg i 2013 med Putins datter Jekaterina, som har tatt etternavnet Tikhonova for å kunne skjule seg lettere. Uklart om de fortsatt er gift. Ble uansett styrtrik etter at ekteskapet ble inngått. Det har blitt påstått at han har business-forbindelser til den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross.

* Aleksej Miller (56): Toppsjef for den statlige gassgiganten Gazprom, Russlands største selskap. Nær bekjent av Putin i mange år.

* Igor Rotenberg (44): Familien Rotenberg er svært nære til Putin. Faren Arkadij Rotenberg har vært Putins judo-kompis gjennom 50 år. Rotenberg-familien har blant annet blitt rike på å bygge OL-anleggene i Sotsji. Broren Roman spiller en sentrale rolle i Patrick Thoresens SKA St. Petersburg.

* Nikolaj Patrusjev (66): Overtok etter Putin som sjef for etterretningstjenesten FSB i 1999 og har fra 2008 hatt den viktige posisjonen som sekretær for det statlige sikkerhetsrådet.

* Oleg Deripaska (50): Aluminiumsoligarken er ifølge Forbes god for over 40 milliarder kroner. Har et nært forhold til Kreml, noe som nylig ble avslørt gjennom feriebilder fra norske fjorder sammen med en visestatsminister.

* Sergej Fursenko (64): Putins hyttenabo. Forretningsmann som har vært president i fotballforbundet og fortsatt er direktør i storklubben Zenit St. Petersburg. Derfor viktig med tanke på sommerens fotball-VM.

* Viktor Vekselberg (60): Eier business-konglomeratet Renova Group og er ifølge Forbes god for mer enn 100 milliarder kroner. Skal være en av Putins favoritt-oligarker.

* Viktor Zolotov (64): Tidligere livvaktsjef for Putin og nå sjef for nasjonalgarden. Møtte Putin på borgermesterkontoret i St. Petersburg på 1990-tallet, og de har trent judo sammen.

* Andrej Kostin (61): Sjef for VTB-banken og nær til Putin. Har lenge sagt at han kom til å ende på sanksjonslisten. Nå skjedde det.

* Jevgenij Sjkolov (62): Putins gamle KGB-venn helt tilbake til Dresden på 1980-tallet (ifølge Karen Dawishas bok «Putins Cleptocracy» delte de kontor). President-rådgiver i mange år. Har blitt kalt «den viktigste Kreml-ansatte du trolig aldri har hørt om».

Den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin hevder at den russiske «regjeringen gir uforholdsmessige fordeler til oligarker og eliten i regjeringsapparatet».

De som kommer på sanksjonslisten, får sine eventuelle penger i USA frosset, og amerikanske statsborgere får ikke lov til å ha business med dem.

– Treffer det russiske folk

Russland svarte fredag kveld med å hevde at USAs nye sanksjoner var rettet mot det russiske folk generelt.

– Vi har blitt fortalt at tiltakene ikke er rettet mot det russiske folk, men det er de, skriver Russlands ambassade i USA på Facebook.

– Med disse sanksjonene ser vi USAs ønske om å dele det russiske samfunnet, heter det videre.

De legger imidlertid til at press utenfra aldri vil knekke Russland.

– Sanksjonene er et nytt slag mot forholdet mellom Russland og USA, men de vil ikke fungere. Når det kommer press utenfra, har landet vårt alltid samlet seg rundt sin leder, skriver den russiske ambassaden.

