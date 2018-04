Derfor har uroen eskalert på Gazastripen

Publisert: 06.04.18 11:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-06T09:44:47Z

ISTANBUL/OSLO (VG) Sist uke ble 17 palestinere drept. Fredag er det ventet nye, voldsomme sammenstøt på Gazastripen.

Det israelske forsvaret forventer at rundt 50.000 palestinere i Gaza vil trekke mot grensegjerdet for å demonstrere i forbindelse med fredagsbønnen, ifølge den israelske avisen Haaretz .

I dagevis har palestinere samlet inn bildekk som de skal sette fyr på. Den tykke, svarte røyken vil gjøre det mer krevende for de israelske skarpskytterne å navigere. Protestrunde nummer to har allerede brutt ut. Så langt skal tre palestinere være såret.

Blodige sammenstøt i det omstridte Gaza er slettes ingen nyhet. Men denne gangen er anledningen spesiell:

Hvorfor demonstrerer palestinerne nå?

Fredag 30. mars startet palestinerne sin nye protestkampanje kalt «Returmarsjen» . Protestene er varslet å vare frem til 14. mai, på 70-årsdagen for opprettelsen av den israelske staten. Etter hver fredagsbønn de neste ukene er det dermed ventet økt uro.

Den islamistiske Hamas-bevegelsen, som kontrollerer Gazastripen, har oppfordret folk til å delta i demonstrasjonene, og Hamas-lederen Ismail Haniyeh deltar selv i protesten. De som står bak protestene sier de har fredelige intensjoner.

Hva ønsker partene å oppnå?

Palestinske flyktninger i Gaza og deres etterkommere krever å få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel. De ønsker å slippe ut av den lukkede Gaza-enklaven sørøst i Middelhavet.

Israel anerkjenner ikke kravet, og har hevdet at det var «bevæpnede terrorister» som gikk til angrep mot grensegjerdet sist fredag.

Hva skjedde forrige fredag?

17 palestinere ble drept og hundrevis av andre ble truffet av skarpe skudd og såret da israelske soldater skjøt mot demonstranter på Gazastripen sist fredag. Israelske myndigheter varslet på forhånd at 100 skarpskyttere ville bli stasjonert langs grensen i forbindelse med den tillyste demonstrasjonen.

Ifølge den anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch foreligger det ingen beviser for at de palestinske demonstrantene var bevæpnet, at de utgjorde noen trussel mot de godt beskyttede israelske soldatene som voktet grensen, eller at de forsøke å ta seg over grensen og inn i Israel.

Her kan du lese historien om hvordan 18-åringen Abdel Fattah ble skutt i hodet.

Hvilke konsekvenser vil drapene kunne få?

Det internasjonale samfunnet, FN og EU inkludert, krever en uavhengig gransking av drapene.

Israel hevder at ti av de drepte er «terrorister» og anklager palestinerne for å overdrive tallet på ofre. Hamas' væpnede fløy opplyser at fem av de drepte var medlemmer av gruppen og at de deltok i protestene.

– Israels påstand om vold fra noen av demonstrantene endrer ikke det faktum at bruk av dødelig makt er forbudt i henhold folkeretten med mindre det foreligger en umiddelbar trussel mot menneskeliv, heter det fra Human Rights Watch.

Hvorfor er Gaza omstridt?

Gazastripen er bare på størrelse med Hamar kommune, men er like fullt åsted for en av verdens mest betente konflikter i moderne tid. Det bor rundt to millioner palestinere her.

1,3 millioner av dem er flyktninger eller etterkommere av dem som ble drevet på flukt da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948. Deres avslåtte krav om å vende hjem er stridens kjerne.

Under seksdagerskrigen i 1967 ble enklaven okkupert av Israel, men i 2005 ble Gaza gitt tilbake til palestinerne. Til tross for at området i dag styres av islamistorganisasjonen Hamas, er det Israel som råder luftrommet, kysten utenfor og de fleste grenseovergangene.

I fjor ble det inngått en avtale om at Hamas skulle overgi kontrollen over Gaza til rivalen, den palestinske selvstyremyndigheten dominert av partiet Fatah, men dette er foreløpig ikke blitt satt ut i live.

Hvordan er livet inne i Gaza?

Innbyggerne i Gaza mangler mye, som følge av at Israel har innført en streng blokade av området.

Palestinerne har tilgang til strøm kun fire timer om dagen. De mangler tilstrekkelig medisiner og nødvendig helsehjelp, noe som har ført til store lidelser. Dødeligheten er høy blant for tidlig fødte babyer, og flere har mistet livet i påvente av behandlingen de aldri fikk.

Drikkevannet er forurenset av kloakk og dermed udrikkelig. Halvparten av befolkningen er arbeidsledige (til tross for at Gaza har verdens høyeste andel alfabeter), og 80 prosent er avhengige av matvarehjelp utenfra.

Denne artikkelen handler om Gaza

Israel

Midtøsten