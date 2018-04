Trump: – Har aldri sagt når vi skal angripe Syria

Publisert: 12.04.18 12:17

UTENRIKS 2018-04-12T10:17:54Z

Torsdag uttalte Donald Trump seg nok en gang på Twitter om et fremtidig amerikansk angrep mot Syria. Han vil imidlertid ikke si når angrepet skal skje.

«Jeg har aldri sagt når et angrep mot Syria vil skje. Det kan være veldig snart, eller ikke så snart i det hele tatt. Uansett har USA , under min ledelse, gjort en god jobb med å fjerne IS fra regionen. Hvor er takken?» skriver Donald Trump torsdag ettermiddag.

Det er ikke første gang presidenten uttaler seg på Twitter i forbindelse med Syria-krisen som har oppstått den siste uken.

Onsdag kom han med en klar trussel mot Syria og Russland.

«Gjør dere klare Russland, for missilene vil komme!» skrev han da.

Trump sa også at forholdet mellom USA og Russland aldri har vært dårligere, ikke en gang under den kalde krigen.

Frankrike: - Har bevis på bruk av kjemiske våpen

Nå vurderer både Storbritannia og Frankrike å slutte seg til et eventuelt amerikansk angrep. Britiske ubåter skal ha fått ordre om å forflytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot stillinger tilhørende det syriske regimet, skriver Daily Telegraph.

I et intervju på fransk fjernsyn torsdag kom president Emmanuel Macron med et løfte om å ta en avgjørelse om hvorvidt de skal angripe Syria eller ikke når tiden er inne.

– Vi har bevis på at det ble brukt kjemiske våpen - i det minste klor - av regimet til Bashar al-Assad for nesten ti dager siden, sier Macron til TV-kanalen TF1 torsdag.

Samtidig understreker han at statslederne har daglig kontakt med Trump, og at de har diskutert seg frem til en fem-trinnsplan.

Den innebærer at Donald Trump og de europeiske statslederne sammen skal bekjempe terrorisme, sikre at folkeretten respekteres og sikre våpenhvile for sivile befolkninger.

– Vil ikke tillate eskalering

I tillegg fremhever Macron viktigheten av humanitær tilgang, avskaffelsen av kjemiske våpen, og det felles politiske samarbeidet for morgendagens Syria.

– Vi må hjelpe frivillige organisasjoner så vi kan sikre at vi aldri mer blir nødt til å se bilder av kvinner og barn som kveles av klor:

– Under ingen omstendigheter vil Frankrike tillate en eskalering eller noe som vil skade stabiliteten i regionen, uttalte presidenten.

Også Tysklands forbundskansler Angela Merkel uttalte seg om den anspente situasjonen med Syria torsdag.

Under en pressekonferanse under sitt besøk i Danmark uttalte hun at Tyskland ikke vil bidra i noen angrep i Syria.

Samtidig fremhevet hun at det er åpenbart at Syrias kjemiske våpenarsenal ikke er utslettet.

Ekspertene frykter storkrig

Et amerikansk angrep på Syria kan få dramatiske konsekvenser for forholdet mellom USA og Russland, og i verste fall kaste verden ut i en storkrig , mener flere eksperter VG har vært i kontakt med.

For mens Trump gjorde det klart at USA er klare til å angripe mål i Syria, slo representanter for russiske myndigheter fast at et amerikansk angrep vil bli besvart og få «alvorlige konsekvenser» .

Storbritannias statsminister, Theresa May, har innkalt til ekstraordinært regjeringsmøte senere torsdag ettermiddag.

Torsdag formiddag melder flere medier, deriblant nyhetsbyrået AP, at kommunikasjonslinjen mellom USA og russiske styrker i Syria er «aktiv».

Bakgrunnen for konflikten er det antatte giftgassangrepet som skjedde i den syriske byen Douma natt til lørdag.

Mens USA og deres vestlige allierte mener det dreier seg om et angrep med kjemiske våpen, begått av den syriske regjeringen, har Syria og alliansepartner Russland hele tiden nektet for dette.

