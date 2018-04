RANSAKET: FBI skal ha gjennomgått kontoret til Donald Trumps advokat, Michael Cohen, og konfiskert en rekke dokumenter. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

FBI ransaket kontoret til Trumps advokat

Publisert: 09.04.18 22:20 Oppdatert: 09.04.18 23:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-09T20:20:28Z

FBI skal ha ransaket kontoret til Donald Trumps advokat Michael Cohen og beslaglagt materiale blant annet knyttet til pornostjernen Stormy Daniels.

Det er advokaten til Donald Trumps advokat, Stephen Ryan, som opplyser dette overfor den amerikanske avisen The New York Times . Ryan skal ha kalt ransakelsen for fullstendig upassende og unødvendig.

Ryan sier til avisen at FBI fikk utstedt en ransakelsesordre etter en anbefaling fra spesialetterforsker Robert Mueller.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal også hjemmet til Cohen ha blitt ransaket.

FBI-raidet skal ikke være knyttet direkte til den såkalte Russlands-etterforskningen, men Mueller har mandat til å forfølge eventuelle lovbrudd som ikke har med Russland å gjøre, og som han oppdager underveis i arbeidet.

Cohen har vært aktuell den siste tiden etter at han skal ha betalt pornostjernen Stephanie Clifford , bedre kjent under artistnavnet Stormy Daniels, om lag én million kroner (130.000 amerikanske dollar). Daniels hevder at hun har hatt et forhold til presidenten mens han var gift med sin nåværende kone Melania Trump.

The New York Times skriver videre at betalingene til Daniels kun er en av flere ting Cohen blir etterforsket for. FBI skal også ha beslaglagt eposter, skattedokumenter og forretningsdokumenter.

Flere av dokumentene som har blitt beslaglagt skal være samtaler mellom Trump og Cohen, og er derfor beskyttet mot granskning.

Denne artikkelen handler om Etterforskning

FBI

Donald Trump