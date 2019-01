LANDET: Den saudiarabiske flyktningen Rahaf Mohamed al-Qunun tas imot av Canadas utenriksminister Chrystia Freeland (t.h) fredag. Foto: CARLOS OSORIO / Reuters

Saudiarabiske Rahaf (18) har landet i Canada

Den saudiarabiske flyktningen Rahaf Mohammed al-Qunun har landet i Toronto i Canada, der hun er innvilget asyl.

Det melder nyhetsbyrået AP like før 16.30 lørdag ettermiddag. Like etter rapporterer CBC at 18-åringen ble møtt av Canadas utenriksminister Chrystia Freeland, og et større pressekorps, i flyplassens avgangshall.

18-åringen fikk verdens søkelys rettet mot seg etter å ha blitt pågrepet i Thailand, på rømmen fra familien i Saudi-Arabia. Hun har hele tiden hevdet at livet hennes er i fare dersom hun hun blir sendt tilbake til Saudi-Arabia. Hun hevder også å ha vendt seg bort fra Islam, en alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia.

Al-Qunun har siden mandag fortalt hele verden om situasjonen via sin Twitter-konto.

Thailandske myndigheter ville lenge sende henne hjem, men gjorde helomvending. Deretter ble hun overlevert til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Fredag bekreftet Canadas statsminister Justin Trudeau at al-Qunun får asyl i landet.

– Canada har vært utvetydig på at vi jobber for menneskerett og kvinners rettigheter over hele verden. Da FN anmodet oss om å innvilge asyl for al-Qunun, godtok vi det.

Høykommisær Filippo Grandi takket fredag både myndighetene i Thailand og Canada for at saken har fått en lykkelig slutt.

– Al-Qunun har fanget verdens oppmerksomhet de siste dagene, og ga et innblikk i den utrygge situasjonen for millioner av flyktninger verden over, sier Grandi i en uttalelse.