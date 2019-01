FINN TO FEIL: Familiebilde av Scott Morrison, hans kone og to barn har fått hard medfart i sosiale medier. Foto: Skjermdump via Reuters

Photoshop-tabbe ga statsminister to venstreføtter

Det gikk ikke helt etter planen da Australias statsminister fikk nytt bilde på sin offisielle hjemmeside.

Det var tilsynelatende et perfekt familiebilde av en smilende Scott Morrison, hans kone og to barn. Men noe hadde åpenbart gått galt:

Statsministeren hadde to venstreføtter - og et par sko som var tydelig redigert inn i bildet.

Tabben gikk ikke ubemerket hen. I sosiale medier skjøt historien raskt fart under emneknaggen #shoegate.

En talsmann for statsministeren sier at han ikke gikk god for - eller kjente til - den uheldige redigeringen. De er klare på at det var statsministerens kontor som ene og alene står bak, skriver The Guardian . Senere er det også blitt endret til originalbilde på statsministerens hjemmesider .

At Morrison selv ser det komiske i tabben ble klart da han onsdag morgen la ut en beskjed til departementet - med et bilde av sine foretrukne sko.

