Forskere: Flere enn 250.000 kan dø årlig som følger av klimaendringer

En studie publisert i et av verdens mest anerkjente tidsskrifter, slår fast at 250.000 årlige dødsfall som følger av klimaendringer er et konservativt anslag.

I en artikkel publisert på nettstedet til New England Journal of Medicine skriver de to legene Andrew Haines og Kristie Ebi om de potensielle helsekonsekvensene av klimaendringer. De maler et dystert bilde.

I artikkelen, som er en såkalt «review article», altså en artikkel som oppsummerer den generelle oppfattelsen av, og statusen til, et gitt tema, skriver de at klimaendringer kan få fatale konsekvenser for flere hundre tusen mennesker i året.

«Konservativt anslag»

Et av tallene artikkelen tar for seg er et anslag fra Verdens helseorganisasjons (WHO) estimat som sier at så mange som 250.000 kan dø årlig fra år 2030 som følge av økte temperaturer. Dødsårsakene som nevnes er blant annet malaria, denguefeber og diaré.

Artikkelforfatterne mener imidlertid at dette er et konservativt estimat, blant annet fordi estimatet ikke tar høyde for dødsfall som er indirekte konsekvenser av klimaendringer.

Artikkelen viser blant annet til en antagelse om at 529.000 voksne mennesker kan miste livet som følger av matmangel, og da særlig mangel på frukt og grønt, innen år 2050.

Parisavtalen trekkes frem som et stort steg i retning av å snu klimatrenden, men ifølge artikkelforfatterne vil det ikke være nok.

Kan bli tvunget ut i fattigdom

Artikkelen peker også på at forskjellige samfunn er nødt til å ruste seg for klimasjokk i større grad. Forfatterne viser til et estimat gjort av Verdensbanken som sier at mer enn 100 millioner mennesker kan tvinges ut i ekstrem fattigdom innen år 2030 uten såkalt klimaresistent utvikling.

Dette vil særlig gjelde for fattige land og marginaliserte grupperinger med lav inntekt dersom det ikke gjøres vesentlige endringer i flyktningpolitikk, ifølge artikkelen.