KONTROVERSIELL: Zeman har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser om flere folkegrupper. Han har blant annet kalt islam «dødens religion». Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Valg i Tsjekkia kan splitte Europa i to

Publisert: 26.01.18 11:38

UTENRIKS 2018-01-26T10:38:24Z

NOVE VESELI, TSJEKKIA (VG) Europa følger spent med når Tsjekkia denne helgen velger mellom en immigrasjonskritisk populist og en proeuropeisk akademiker som president. Resultatet kan bety et skille mellom øst og vest.

Egentlig er det lite som taler for å legge turen innom den lille byen Nove Veseli, halvannen time utenfor hovedstaden Praha. Stedet med sine 1.400 innbyggere har ikke særlig å by på for gjester, og det eneste oppsiktsvekkende er den pansertette tåka som blokkerer for hva enn det måtte være å se.

Nå nyter Nove Veseli likevel sine 15 minutter i rampelyset. Dette er en høyborg for den kontroversielle sittende presidenten Milos Zeman (73), som på nytt stiller til valg. I helgen avgjøres Tsjekkias fremtid, og Europa holder pusten.

Fakta PRESIDENTVALG I TSJEKKIA 26. og 27. januar velger tsjekkerne sin neste president

I siste runde står det mellom den sittende presidenten, populisten og innvandringskritikeren Milos Zeman (73), og pro-EU akademikeren Jiri Drahos.

Selv om makten Tsjekkias president har først og fremst er seremoniell, utnevner presidenten statsministere og sentralbankledere, representerer landet ute i verden og kan ha stor innflytelse på opinionen i landet. (Kilde: Reuters)

Kjempepopulær

Inne på restauranten med det høyaktuelle navnet «Presidentens restaurant» treffer VG to kvinner hektisk i gang med å teste plasseringen av en mengde pappfigurer av Zeman i faktisk størrelse.

– Her! Her passer han godt. Dette er hjørnet hvor han pleier å sitte!, sier 60-årige Kveta og setter hendene fornøyd i siden.

Inntil nylig het de « Restaurant den hvite rose», men etter at de for en måned siden åpnet under nytt navn og med presidentens fjes på en lysfjøl ved inngangen, forventer de stor økning i omsetningen. Her i Nove Veseli stemte 9 av 10 på den innvandringskritiske populistkandidaten ved forrige valg.

Veiskille

Det som på målingene ligger an til å bli et utrolig jevnt presidentvalg, sees på som tonesettende for Europas fremtid: Velger tsjekkerne en president som vil legge seg på samme proteksjonistiske og immigrasjonsfiendtlige linje som Ungarn, Polen, Slovakia og delvis Østerrike , eller vil flertallet stemme på den provestlige akademikeren Jiri Drahos (68)?

Tsjekkerne er delt i sitt syn, og i likhet med i de andre Visegrad-landene, viste første runde i det tsjekkiske valget at velgerne grovt sett kan deles i to leirer: Eldre, lavt utdannede og lite bemidlede utenfor storbyene støtter populistkandidaten. Unge, høyt utdannede i storbyene, velger det proeuropeiske, liberale alternativet, ifølge Financial Times.

Når VG kjører ut av hovedstaden mot landsbygda, er det kun Zemans valgplakater å se langs motorveien. Slagordet er « Stopp Drahos innvandring».

Fakta ØST MOT VEST I FLYKTNINGSPØRSMÅLET: EU vedtok i 2015 et toårig program der medlemslandene ble pålagt å ta imot til sammen 98.255 asylsøkere fra overbelastede land som Hellas og Italia. To år senere er bare 32.427 asylsøkere blitt omplassert i EU. Polen og Ungarn har ikke tatt imot én eneste asylsøker, Tsjekkia har kun tatt imot tolv. Slovakia gikk til søksmål for å slippe å ta imot flyktninger. Også i Østerrike tar den nye regjeringen nå til orde for endringer i EUs kvotesystem. (Kilde: NTB)

Innvandringsnekt

Den frittalende Zeman har gitt sterkt uttrykk for at han er imot EUs obligatoriske flyktningkvoter og andre regler han mener griper inn mot Tsjekkias suverenitet. Han har også betegnet flyktningkrisen i 2015 som «en organisert invasjon» i Europa, og insistert på at muslimer er «umulige å integrere», et syn han deler med makthaverne i Ungarn, Polen og Slovakia .

EU-kommisjonen har nå trukket Visegrad-landene for retten for å nekte å ta imot kvoteflyktninger.

I Nove Veseli, 15 kilometer fra det geografiske sentrum av Tsjekkia, kommer servitør Renata med lilla punkehår, løpende med klistremerker og nøkkelringer med « Zeman på nytt 2018» til VG.

Presidentens harde offensiv for å stoppe all innvandring fra muslimske land synes de to i restauranten er helt på sin plass.

– Helt siden Tsjekkia ble medlem av EU lever vi under en konstant trussel om å miste de ekte tsjekkiske verdiene. Jeg er helt enig i hans kamp mot EU-kvoter, for jeg har sett hva innvandrere gjør i andre byer jeg har besøkt, sier Kveta, og skjelver plutselig i stemmen før hun fortsetter.

– Vi er et lite land. Det går kanskje i store land som USA og Frankrike men ikke her. Det ville endt med katastrofe, sier hun, full av følelser.

Alkoholskandaler

En tung og stor gjestebok hviler høytidelig ved bardisken, og nesten seremonielt åpner restauranteieren boken på første side:

« Jeg har vært her, nok en gang, og jeg likte det», signert president Milos Zeman. Renata røper at Zeman gjerne tar både øl og Becherovka når han kommer.

I 2013 resulterte flere offisielle opptredener i noe som fremstår som svært beruset tilstand , med at presidenten fikk beskjed av legen om å trappe ned alkoholkonsumet, ifølge Reuters. Zeman har for øvrig hevdet at vegetarianere burde henrettes, ifølge avisen Independent.

– En av folket

I den innledende runden av valget, for to uker siden, fikk Zeman 39 prosent av stemmene og Drahos 26,3 prosent. Så gikk de to videre til en siste duell, som pågår fredag 26.- og lørdag 27. januar.

To dager før valget oppga ti prosent av tsjekkerne at de fortsatt ikke hadde bestemt seg. VG ramler inn på Nove Veselis kombinerte samfunnshus og treningssenter, hvor en gruppe kvinner lager sellerikaker og stekte epler til et kurs i sunn matlaging. Her er det ingen som er i tvil.

– Presidenten tør å fortelle sannheten, og han er ikke bare til for eliten. Han er en av oss, en av folket, sier Maria Blizencova (60).

Lenger bak i lokalet ligger noen løpesedler for motkandidaten, som en av deltagerne hadde planlagt å dele med kvinnene på kurset. Flyerne blir liggende denne kvelden. I denne byen er valget allerede avgjort.