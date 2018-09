Tre kurdere henrettet i Iran lørdag

UTENRIKS 2018-09-08T19:51:55Z

Tre påståtte kurdiske separatister ble henrettet i Iran lørdag, ifølge lokale medier. Ifølge FN ble minst en av kurderne torturert i fengsel.

NTB

Publisert: 08.09.18 21:51

Det konservative nyhetsbyrået Fars opplyser at Ramin Hossein Panahi, Zaniar Moradi og Loghman Moradi ble henrettet lørdag.

FN-kritikk

Fars sier Panahi hadde planlagt et bombeangrep mot et folkemøte i landets kurdiske provins i juni. Panahi ble også beskyldt for å ha vært medlem i Komala, som fra baser i Irak lenge har drevet et separatistopprør i de kurdiske delene av Iran . Han ble dømt til døden i april, noe som førte til kraftig kritikk fra FN .

– Torturert

– Vi er dypt bekymret over meldinger om at Panahis menneskerettigheter har blitt brutt før og under rettssaken ved at han blant annet har blitt torturert og mishandlet, blitt nektet å kommunisere med andre og ikke har fått tilgang til advokat eller nødvendig medisinsk hjelp, het det i en FN-rapport i våres. Han skal blant annet ha blitt nektet behandling av skader han fikk i fengselet, angivelig etter å ha blitt pisket med ledninger. Panahi skal også ha startet en sultestreik mens han satt fengslet.

De to andre var anklaget for å tilhøre en ikke navngitt «separatistisk terrorgruppe» og for å ha drept fire personer. En av drepte var sønnen til en bønneleder i den overveiende kurdiske byen Mariwan.