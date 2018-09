ISOLERT: Frode Berg har sittet i russisk fengsel for spionanklager siden desember 2017. Rettssaken kan bli senere enn advokatene hadde forventet. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Frode Bergs advokat: – Forventer at rettssaken blir utsatt

UTENRIKS 2018-09

PARIS (VG) Frode Bergs advokater mener nå at rettssaken tidligst kan komme opp i november. Berg nærmeste familie er fortvilet over situasjonen.

Tirsdag var Frode Bergs russiske advokat med på en ekstra runde med avhør av sin norske klient hos russisk sikkerhetstjeneste. Da ble det klart at det gjenstår så mye av etterforskningen, at rettssaken umulig kan komme opp allerede i oktober, slik Berg og advokatene tidligere har regnet med.

– Det gjenstår fortsatt analyser av bevismaterialet, for å slå fast om det virkelig dreier seg om videreformidling av statshemmeligheter. Eksperten som skal avgjøre dette ble ikke utnevnt før i juli, selv om vedkommende burde vært på plass like etter Frode ble arrestert, sier advokat Ilja Novikov til VG.

Novikov sier at både han og Frode Berg selv er «svært skuffet over hvor langsomt etterforskningen går».

Familien fortviler

Helt siden russisk etterretning skiftet hovedetterforsker i spionsaken, har Frode Bergs friheter vært innskrenket til et minimum.

Berg har ikke kunnet ringe hjem til familien på fem måneder. I Kirkenes er det svært tunge dager for hans kone og datter.

– Min mor er bare så fortvilet over situasjonen. Vi skjønner ikke hva som skjer videre. Alt har tatt så lang tid, skriver Frode Bergs datter, Christina Berg, til VG i en sms tirsdag kveld.

Ingen kontakt med omverdenen

Novikov forteller til VG at nordmannen heller ikke har fått lov til å motta brev eller bøker i fengsel, selv ikke fra advokaten selv. Det eneste han tillates av impulser utenfra, er russisk fjernsyn, sier advokaten.

– Det verste for Frode nå er at han er avskåret fra all kontakt med omverden. FSB har sagt at forbudet mot aviser, bøker eller brev, er innført for å hindre at det sendes hemmelige beskjeder. Denne kommunikasjonskutten kan fort vare helt frem til rettssaken er over, sier Novikov til VG.

Bergs russiske advokat mener innskrenkingen først og fremst er et middel som russisk sikkerhetstjeneste bruker for å legge psykisk press på Berg.

Treffer ambassaden denne uken

Forrige uke var politisk ledelse i norsk UD på besøk i Russland for første gang siden den pensjonerte grensevakten ble arrestert.

Statssekretær Audun Halvorsen, som representerte regjeringen i de bilaterale konsultasjonene med russiske myndigheter, ville ikke røpe hvorvidt spionanklagene mot Berg var et tema på møtene.

Halvorsen forsikret likevel om at regjeringen ivaretar Frode Bergs interesser, og vektla den konsulære bistanden som tilbys gjennom ambassaden i Moskva.

Møtene med ambassadens representant har, på tross av kommunikasjonsnekten, fått fortsette. Annenhver uke får Berg et slikt besøk.

Torsdag denne uken er det neste, forteller Novikov til VG på telefon fra Moskva.

Møtet er imidlertid nøye overvåket, og det er ingen anledning til å snakke privat.

Stillstand

Fordi dagens treff mellom advokat Novikov og Berg foregikk innenfor rammene av et avhør, var det ingen anledning for Novikov å få samtalt med Berg om hvordan han har det nå. Men helhetsinntrykket hans forblir det samme, sier russeren.

– Jeg kan ikke røpe detaljer om saken, men jeg kan si såpass at vi ikke har noe nytt. Det er ingen flere arresterte, så vidt vi vet, og det ser heller ikke ut til at de mener Berg har hatt noen medsammensvorne, mener Novikov.

Håper på utveksling

Rettssaken kommer til å gå fort når den først kommer opp, mener Bergs advokat.

– Husk at ingen har blitt kjent uskyldig i en spionsak i Russland de siste 20 årene. Og Frode selv har sagt at han jobbet for e-tjenesten. Så her bør vi ikke ha noen illusjoner, sier Novikov.

Likevel mener han fortsatt det er gode sjanser for at Berg kan få komme hjem til Norge gjennom en fangeutveksling, som må initieres fra politisk nivå.

– Jo fortere denne saken kan komme opp for retten, jo fortere kan vi håpe på en utveksling, slik at Frode kan få komme hjem, sier advokaten til VG.