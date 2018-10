NASJONALISME: Den sittende presidenten Milorad Dodiks parti spiller på nasjonalisme for å sanke serbiske velgere i Bosnia. Foto: Harald Henden

Valgdag i Bosnia forsterker etniske konflikter

2018-10-07

BANJA LUKA/ SARAJEVO (VG) Den letteste veien til valgseier i Bosnia er å sette folkegrupper opp mot hverandre, mener professor. Han sier landet er like etnisk delt nå, som rett etter krigen på nittitallet.

Søndag 7. oktober kalles bosnierne til valgurnene, men også i år har valgkampen dreid seg rundt nettopp det at velgerne ikke er et samlet folk, men delt i tre grupper: Kroater, serbere og bosnjaker.

Alle de største partiene lover å kjempe for mer makt og innflytelse for sin folkegruppe, slik at de kan stå opp mot de andre etniske gruppene.

I den serbiskdominerte byen Banja Luka er det tett mellom valgplakatene med den ledende serbiske presidentkandidaten, nasjonalistiske Milorad Dodik. Han har flere ganger kalt Bosnia et «mislykket konsept», og kjemper for at den serbiske delen av Bosnia bør løsrive seg fra resten av landet.

Politikernes hatkampanjer har gjort mange velgere desillusjonerte.

– Under krigen var det etnisk rensing med våpen. Nå skjer det samme, men det er det politiske systemet som står for det, sier velgeren Arijana Foric Kurtovic til VG i Banja Luka.

Fredsavtale skapte skarpe skiller

Republikken Bosnia på Balkanhalvøya har helt siden Dayton-fredsavtalen i 1995, som kom etter fire år med krig, blitt styrt etter etniske skillelinjer.

I valget på søndag er det derfor to ulike lister for kandidater: De som bor i det geografiske området Republika Srpska, der blant annet byen Banja Luka ligger, kan kun velge blant serbere.

Midt i landet, derimot, i Føderasjonen Bosnia-Hercegovina , finnes det utelukkende bosnjaker og kroater på valglisten.

Republikken samlet har et presidentskap som må bestå av én muslim, én serber og én kroat. De tre bytter på presidentskapet hver åttende måned.

FAKTA: Valg i Bosnia Bosnia holder president – og parlamentsvalg søndag 7. oktober. Landets rundt 3,35 millioner velgere skal velge kroatiske, serbiske og bosnjakiske medlemmer til alle nasjonale og regionale ledernivåer. De stemmeberettigede skal velge mellom 53 partier, 36 koalisjoner og 34 kandidater. (Kilde: Reuters/ Balkan Insight)

– Politikerne spiller på frykt

Det politiske systemet er diskriminerende og fyrer opp under konflikter mellom de etniske gruppene, mener den profilerte statsviteren Slaven Kovačević.

– Spenningen mellom de etniske gruppene ser du egentlig ikke blant folk flest, men den blir kunstig produsert av etniske politiske partier med kun ett mål for øye – å skaffe seg flere stemmer. Hver av de nasjonalistiske partiene spiller på frykten for at en annen etnisk, «ond» gruppe skal få makten, sier Kovačević til VG.

Idealist kjemper motstrøms

Det finnes de som forsøker å endre systemet innenfra. I Sarajevo møter VG presidentkandidat Borisa Falatar (43).

Han er en sjelden politiker på mange måter. Falatar har bare seks måneders erfaring fra nasjonal politikk, men er like fullt det sosialdemokratiske Vårt Partis presidentkandidat.

Han og hans partifeller vil at innbyggerne i landet først og fremst skal være ett samlet folk, bosniere.

– Det haster med en endring nå, fordi 23 år har gått siden krigen, og ingen ting har skjedd. Med tre presidenter som trekker i hver sin retning, er landet i ferd med å bli dratt fra hverandre, sier presidentkandidat Falatar til VG.

– Systematisk diskriminering

Falatar er resultatet av et etnisk blandet ekteskap, og misliker sterkt at loven påla han å definere seg som kun én av Bosnias tre folkegrupper, før han kunne stille som folkevalgt.

– Dagens politiske system diskriminerer alle som ikke bor på den «rette siden» av de tildelte etniske skillelinjene. Er du serber og bor i Sarajevo, kan du ikke stille som folkevalgt, og det samme om du er kroater eller bosnjak i Republika Srpska. 15 prosent av landets befolkning er dermed annenrangs borgere, forteller Falatar til VG.

PSSSSST! DETTE ER DAYTONAVTALEN Bosnia-Hercegovina har et politisk system som er fundert på fredsavtalen signert i Dayton, USA, i 1995. Avtalen er signert av Bosnia, Kroatia og det som i dag er Serbia, og garantert av USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og EU. Begrepet « systematisk diskriminering» har ved fire ulike tilfeller blitt brukt om avtalen, i kjennelser fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (Kilde: Reuters)

Forventer tap

Den 43 år gamle politikeren er en sann kosmopolitt etter to tiår med studier og jobb i utlandet. Han er også realist med tanke på sine sjanser til å slå motkandidatene til det kroatiske setet av det tredelte presidentskapet.

Når VG ber han beskrive egen politikk, sier han « idealistisk, ektefølt, fremtidsrettet … og sannsynligvis ikke seirende».

Det er lettere å sanke stemmer om man spiller på nasjonalisme, mener han.

Smuldrende økonomi oversees

Når konflikt mellom folkegrupper har fått dominere valgkampen fullstendig, er det andre viktige tema som slett ikke får plass.

Den økonomiske situasjonen i landet gjør at folk flykter fra Bosnia. 56,4 prosent av befolkningen bor nå i utlandet, ifølge tall fra Store norske Leksikon.

Professor i statsvitenskap, Slaven Kovačević, sier til VG at Bosnia står ved et veivalg nå: Å enten ta fatt i problemene, eller fortsette å la etnisitetsdebatten overskygge alt annet.

– Man kan håpe at velgerne gir et signal om at ingen skal kunne vinne valg bare på grunn av sin etniske bakgrunn. Men det systematisk diskriminerende politiske systemet gjør dette vanskelig. Derfor kan vi ikke utelukke det verste: At valget drar Bosnia tilbake til den mørke fortiden og enda lenger bort fra en euroatlantisk integrering.