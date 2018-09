AVVISER ALLE ANKLAGER: Brett Kavanaugh har avvist anklagene fra de tre navngitte kvinnene som står frem med beskyldninger mot ham. Han har også tilbakevist to anonyme varsler. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kvinnene som kan felle Kavanaugh

UTENRIKS 2018-09-27T11:05:57Z

NEW YORK (VG) Tre kvinner, tre ulike skrekkhistorier. USA står på hodet før dagens senatshøring hvor Donald Trumps høyesterettsdommer-kandidat Brett Kavanaugh (53) må svare på anklager om gjengvoldtekter og seksuelle overgrep.

Publisert: 27.09.18 13:05 Oppdatert: 27.09.18 14:10

En rekke, sterke republikanske stemmer mener at det hele er et regissert, koordinert angrep fra demokratene for å hindre at Donald Trump får sin konservative vippestemme i Høyesterett.

Brett Kavanaugh avviser på det sterkeste de grove beskyldningene.

I dag skal både han og den første anklageren, Christine Blasey Ford, forklare seg i en åpen høring i Senatets justiskomité i Washington.

# Universitetsprofessor Ford (51) hevder at Kavanaugh overfalt henne mens de var tenåringer og gikk på videregående skole. Hun påstår at han og en venn dro henne inn på et soverom. Hun hevder at Kavanaugh holdt henne fast, klådde på henne og gned kroppen sin inntil henne. Hun sier også at hun prøvde å hyle, men at Kavanaugh holdt en hånd for munnen hennes. Hun har bestått en løgndetektortest.

# Deborah Ramirez (53) sier til The New Yorker at Kavanaugh under en skolefest i 1983/84 presset underlivet sitt opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham. Hun hevder at noen på festen ropte ut at han hadde «puttet penisen» i munnen hennes.

# Julie Swetnick (55) hevder at hun i 1982 ble dopet ned og gjengvoldtatt på en fest hvor Kavanaugh var til stede. Hun hevder at hun var på rundt ti fester med en beruset Kavanaugh. Hun sier at han befølte og grafset på jenter mot deres vilje. Swetnick representeres av Stormy Daniels-advokat Michael Avenatti, som Donald Trump stempler som en tredjerangs advokat uten troverdighet.

Ingen av de tre sakene er etterforsket av politiet. De republikanske medlemmene i justiskomiteen mener at det er tilfredsstillende med totalt seks bakgrunnssjekker som FBI har utført.

Samtidig har komiteen utspurt Kavanaugh om ytterligere to anonyme varsler som er kommet om ham.

Fords advokater har overlevert Senatet fire erklæringer – fra hennes ektemann og tre venner – hvor det heter at hun fortalte dem om episoden før Kavanaugh ble nominert.

I et intervju med Washington Post forteller Fords ektemann Russell Ford at kona ikke maktet tanken på at Kavanaugh skulle til Høyesterett.

– Tankegangen hennes var at «jeg har denne forferdelige hemmeligheten(...) hvis han blir nominert, må jeg flytte til et annet land», sier ektemannen.

Brett Kavanaugh # President Donald Trump kunngjorde 10. juli at han nominerte Brett Kavanaugh (53) til ny høyesterettsdommer. # Konservative Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstolen i Washington. # Republikanerne har flertall i Senatet og har varslet en avstemning om Kavanaugh i justiskomiteen allerede fredag. Siden skal saken eventuelt til avstemning i Senatet hvor republikanerne har et 51–49-flertall.

I sin erklæring vil Kavanaugh si at «jeg drakk øl med vennene mine ... noen ganger tok jeg for mange». Han understreker at han ikke var perfekt og han gjorde «kleine» saker. Men han nekter for overgrep. Han hevder også, uten at det er relevant, at han var jomfru lenge etter disse episodene.

Han vil også presentere kalendere fra sommeren som han mener beviser at han ikke var til stede under de påståtte hendelsene som Ford beskriver.

Ford har også gjort klar sin skriftlige erklæring .

– Jeg har ikke alle svarene, og jeg husker ikke så mye som jeg skulle ønske. Men detaljene om den kvelden brakte meg hit – og er noe jeg aldri vil glemme, vil hun si.

– Dette er en motbydelig prosess. Her gjør liberale interessegrupper alt de kan for å sverte en nominert til Høyesterett, sier Jeffrey Lord til VG.

Trump-vennen er ekspert hos Fox News.

– Mener du virkelig at liberale interessegrupper har samlet disse tre kvinnene og fått dem til å lyve?

– Det er fullt mulig, slik jeg ser det. Jeg har skrevet en bok om dette hvor jeg beskriver hvor korrupt hele prosessen er. Under disse høringene i Kongressen kan du se liberale tilskuere i salen som gir signaler og beskjeder til de demokratiske senatorene, hevder Jeffrey Lord, som sier at det «vi nå ser med Kavanaugh, er veldig stygt».

– Hvis dette er oppspinn og kvinnene virkelig ville ramme Kavanaugh, hvorfor sier de ikke at han voldtok dem?

– Altså, en av kvinnene kan ikke huske noe av det som skjedde med henne. Dette er 36 år siden. Hvem husker så langt tilbake? Og i den siste saken hevder kvinnen at hun fortsatte å gå på disse festene selv om hun altså ble gjengvoldtatt. Hvorfor fortsette å gå på festene hvis det var så traumatiserende, svarer Lord.

Avstemningen som vil avgjøre om Kavanaugh blir godkjent er planlagt i morgen.

Men det største hinderet kommer i Senatet, hvor republikanerne bare har et 51-49-flertall.

Alle ser på de to republikanske senatorene Lisa Murkowksi og Susan Collins som har bedt om at kvinnene lyttes til.

Et usikkerhetsmoment er også den avtroppende Arizona-senatoren Jeff Flake, en notorisk Trump-kritiker.

Snur to av disse ryggen til Kavanaugh, må Trump finne en annen kandidat.

Jeffrey Lord kjenner Trump godt. Han tror at Trump kommer til å støtte Kavanaugh hele veien.

– Administrasjonen har nok hatt vurderinger om de skal trekke Kavanaugh-nominasjonen . Men vet du hva, Donald Trump er en lojal fyr. Akkurat nå ser jeg ikke at han lar Kavanaugh i stikken, hvis det ikke dukker opp overveldende bevis. Men for debattens skyld, la oss si at han gjør det; da vil han gå til nummer to på listen, Amy Coney Barrett. Hun er enda mer konservativ enn Kavanaugh. Hva skal demokratene gjøre da? sier Jeffrey Lord.

Den demokratiske New York-senatoren Kirsten Gillibrand sier til CNN at hun har sendt et brev til Trump hvor hun ber ham trekke nominasjonen.

– Vi har nå troverdige anklager om seksuelle overgrep, to av dem voldelige. Det gjør meg og mennesker over hele USA dypt bekymret. Og hva slags signal sender Trump til kvinner og menn hvis han sier at det du gjør på videregående skole ikke betyr noe?