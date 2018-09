Flere skadet etter skyting i Wisconsin: Antatt gjerningsmann er død

Store politistyrker rykket ut etter meldinger om skyting i en kontorbygning i Middleton i den amerikanske delstaten Wisconsin onsdag. Den antatte gjerningspersonen ble onsdag kveld erklært død.

Publisert: 19.09.18 18:39 Oppdatert: 19.09.18 20:44

Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter hendelsen. Da var han ifølge politiet kritisk skadet, meldte CNN tidligere onsdag kveld.

FOX6 News skriver at den pågrepne nå er død.

Ifølge avisen The State Journal var en person med skytevåpen på frifot i bygningen til Esker Software i Middleton, rundt klokken 10.00 lokal tid onsdag.

Øyenvitner og flere medier forteller at flere personer med skuddskader kom løpende ut av bygningen, som også huser flere andre bedrifter.

Selskapet Esker Software har 500 ansatte i over 13 land. Hovedkvarteret ligger ved 1800 Deming Way i Wisconsin.

En kvinne som heter Lydia har fortalt WISC-TV at hun fikk en tekstmelding fra en venn som jobber i nabobygningen. Hun så en mann med en hagle løpe ut av bygningen.

Hun skal deretter ha ringt nødtelefonen for å melde fra om at det var en person med skytevåpen på frifot.

En annen kvinne, Judy Lahmers, jobber i selskapet WTS Paradigm og forteller til Fox News at hun løp for livet da hun hørte skuddlyder.Hun løp ut av bygningen og gjemte seg bak en bil. Lahmers sier hun vet at en av hennes kolleger ble sneiet av et skudd, men skal ha klart seg. Hvor omfattende skytingen har vært er foreløpig ikke kjent.

Rundt 50 politibiler, akkompagnert av FBI, rykket deretter ut til området, skriver CNN.

Middleton ligger rundt 145 kilometer vest for Milwaukee, og har rundt 17.000 innbyggere.

Fem personer sendt til sykehus

Ifølge den lokale ABC-stasjonen bekrefter det lokale universitetssykehuset at de har tatt imot fire personer etter skytingen.

I tillegg har en femte person blitt sendt til St. Mary’s Hospital, uten livstruende skader.

Nyhetsbyrået AP melder om at fire personer skal ha blitt skutt. Ingen av dem skal ha livstruende skader.

Politiet ber mennesker i området om å lukke dører og holde seg innendørs, skriver Middleton Police Departement på Twitter .

Kontorbygningene ligger i nærheten av et hotell og et kjøpesenter.

Flere skoler i området ble først stengt, men etter kort tid meldte politiet om at skolene var sikret og ikke lenger under «lockdown».

Kjøpesenteret Greenway Station Mall ble også stengt som følge av skytingen.

Den lokale nyhetsstasjonen Channel 3000 melder at minst tre ambulanser har blitt sett forlate det avstengte området.

ABC: Én mistenkt pågrepet

Scott Walker, guvernør i Wisconsin, uttaler til NBC News at «de følger situasjonen tett», og takker de første tjenestemennene som rykket til stedet.

Borgermesteren i Middleton, Gurdip Brar, sier til CNN at hans tanker nå går de til berørte.

– Man skulle aldri trodd at noe slikt som dette kunne skje her. Det er ufattelig trist, sier borgermesteren.

En person skal være pågrepet, melder politiet i Madison ifølge ABC. Det kommer frem av et brev ansatte ved Madison School District har mottatt, som kanalen har fått tilgang til.

Ifølge CNN opplyser politiet om at den pågrepne er alvorlig skadet etter hendelsen.

Det er ikke kjent hvem som står bak skytingen, eller hvilket motiv vedkommende har hatt.