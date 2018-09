HÅPER: Frode Bergs forsvarere har tro på at en utvekslingsavtale kan få Frode Berg hjem. Foto: Jørgen Braastad, VG

Frode Bergs advokat ser muligheter for fangebytte

UTENRIKS 2018-09-22T03:40:09Z

Norsk e-tjeneste var sentrale for pågripelsen av en russisk spion i Estland, sier estiske sikkerhetsmyndigheter. Frode Bergs norske advokat håper spionen kan byttes mot Frode Berg.

Publisert: 22.09.18 05:40

Helt siden Frode Berg ble pågrepet i desember, har det blitt spekulert i at en utveksling med en russisk fange kan være en aktuell måte den spionanklagede nordmannen kan få komme hjem til Norge på.

Nå er en russer dømt for spionasje i EU- og NATO-landet Estland, og den norske E-tjenesten takkes av den estiske sikkerhetstjenesten for viktig bidrag.

– Vi kan bekrefte at vi tatt en mann som arbeidet for GRU. Et godt samarbeid med norsk etterretning var viktig i denne saken, sier Harrys Puusepp fra den estiske sikkerhetstjenesten KAPO til avisen Postimees.

Hvilken måte den norske E-tjenesten har bidratt i saken på, vil ikke KAPO kommentere.

Dette kan være muligheten Frode Berg har ventet på, mener Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

– Hvis det er slik at norsk etterretning er involvert, gjør dette det mer sannsynlig med et bytte, enn det har vært i andre saker vi har sett på, sier advokat Risnes til VG fredag kveld.

Risnes understreker likevel at ingen så langt har tatt kontakt med han eller den russiske advokaten om at et bytte skal være på trappene.

Nylig norsk-russisk topptreff

Det er nå to uker siden statssekretær Audun Halvorsen representerte regjeringen på en rundtur i Russland .

Her traff statssekretæren flere høytstående russiske myndighetspersoner, og viktigst av alle, viseutenriksminister Titov. Møtet skjedde i Moskva fredag den 7. september.

I forkant av møtet sa statssekretæren til VG at han ikke kunne utelukke at spionanklagene mot Frode Berg kunne bli et tema i møtet.

Mandagen etter ble den 32 år gamle russeren dømt for spionasje i Estland.

Spionerte på NATO

Den domfelte russeren går under agentnavnet «Tendrit», og skal ifølge dommen ha jobbet for GRU siden 2016.

Han ble pågrepet 1. juli, og er nå dømt for å ha gitt opplysninger til den russiske militære etterretningstjenesten GRU.

Blant annet skal han ha fått i oppdrag å fotografere mulige lokasjoner for fremtidige NATO-flyplasser i Estland. Han skal også ha fylt på penger på russiske GRU-agenters mobil-kontantkort, og gitt dem europeiske veikart.

Informasjonen «Tendrit» samlet inn ble overlevert den russiske etterretningstjenesten via telefon, e-post og tekstmeldinger, i tillegg til fysiske møter i Russland over flere år.

«Trekant»- utveksling

Strafferammen for lovbruddet russeren har begått, er 6 år i Estland. Han har fått en dom på ett år og åtte måneder. Selv om strafferammen i Frode Bergs sak er betydelig lengre, mener Bergs advokat at det ikke trenger å stå i veien for et utveksling.

– Vi regner jo med at Berg vil bli trodd på sin begrensede kunnskap om saken, og dermed få en dom som er langt under strafferammen. Utfordringen her er heller hvorvidt tre land, Norge, Russland og Estland, kan komme til en enighet. Men gjør de først det, ser jeg ikke at strafferammen i seg selv skulle være en hindring for utveksling, mener Risnes.

Bergs norske advokat sier til VG at dersom en utveksling mellom tre land er en mulighet, går han ut fra at dette er noe norske myndigheter vil se nærmere på.

– Hvis det er slik at det finnes et potensiale for utveksling med Frode Berg, så er det klart vi er lykkelige for det, sier Risnes til VG.

VG har vært i dialog med kommunikasjonssjef Kim Guldbrandsen i E-tjenesten som sier de av prinsipp ikke ønsker å kommentere saken.