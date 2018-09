TRUET: Ordfører Emilia Orpana i Nynäshamn. Foto: SD

SD-politikere truet ved valglokale: – Han sa at han skulle trampe på hodet til kollegaen min og drepe oss

UTENRIKS 2018-09-09T13:03:11Z

– Jeg var redd han skulle slå meg i magen, sier gravid SD-ordfører i Nynäshamn.

Publisert: 09.09.18 15:03 Oppdatert: 09.09.18 15:31

To politikere fra Sverigedemokraterna og en velger skal ha anmeldt trusler ved et valglokale i Nynäshamn i Sverige .

Det melder Aftonbladet .

– Jeg var veldig redd

Ordfører Emilia Orpana i Nynäshamn er en av personene som ble truet, forteller hun selv til avisen. Det skal ha skjedd imens hun og en partikollega delte ut stemmesedler ved valglokalet rundt klokken 11.30 søndag.

– To unge personer kom og angrep oss verbalt og var veldig truende. Andre valgarbeidere gikk mellom for å roe situasjonen, sier ordføreren.

En av ungdommene skal ha vært særlig truende.

– Nå er jeg rolig, men der og da var jeg veldig redd. Jeg er gravid og var redd han skulle slå meg i magen. Det var en forferdelig situasjon, og jeg var veldig redd, sier hun til Aftonbladet.

Den svenske avisen opplyser at personen, ifølge ordføreren, skal ha kommet med drapstrusler mot en velger som ble så redd at han ikke turte å forlate valglokalet før politiet kom.

– Han sa at han skulle trampe på hodet til kollegaen min og drepe oss.

– Jeg oppfattet det som at den personen som ble truet allerede hadde stemt og at individene hadde meninger om hva personen hadde stemt, sier pressetalsmann i politiet, Mats Eriksson.

Mannen skal angivelig også ha spyttet mot politikerne.

Leter etter ungdommer

Politiet bekrefter at tre personer er anmeldt for truslene, og leter nå etter noen ungdommer som er mistenkt for å stå bak.

– Vi lette etter dem, men har ikke funnet de. Det kommer kanskje informasjon som gjør at vi kan identifisere personer, sier Mats Eriksson til Aftonbladet.