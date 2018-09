1 av 4 FORTSATT STATSMINISTER?: Det ligger an til en valgthriller i Sverige og det er uklart om Stefan Löfvens blokk blir størst. Hallgeir Vågenes

Historisk lavt for Löfven – nekter å gi opp håpet

2018-09-09

STOCKHOLM (VG) På statsminister Stefan Löfvens valgvake, klappet Socialdemokraterna høflig for prognoser litt over 25 prosent, men håper intenst at deres blokk er størst før kvelden er over.

Publisert: 09.09.18 20:55 Oppdatert: 09.09.18 21:16

Det tradisjonsrike partiet har aldri gjort et så dårlig valg, siden alminnelig stemmerett ble innført i Sverige for hundre år siden. Likevel tror de at deres mann, Stefan Löfven, kan fortsette som statsminister etter valget.

Partiet får 26,2 på SVTs måling, som er en tilbakegang med 4,8 prosentpoeng siden forrige valg, og det dårligste valgresultatet i partiets historie på 100 år .

Partiet sier de har hatt kontakt med 1,7 millioner velgere gjennom valgkampen. Men det holdt ikke for å gjenvinne gamle høyder.

Det er solid borgerlig flertall i Sverige, og mandag kveld kom de første kravene fra Moderaterna om at Löfven må gå av allerede på valgkvelden.

– Intens valgkamp

– Vi har hatt en intensiv valgkamp. Jeg er overbevist om at velgerne har stemt for at vi skal fortsette å utvikle velferdssamfunnet, sa Stefan Löfven da han kom til «sossarna»s valgvake i en tidligere fargefabrikk i utkanten av Stockholm mandag kveld, før valglokalene stengte.

– Hvordan velgerne fordeler mandatene i Riksdagen er det viktigste nå, om det er mulig å få flertall for et budsjett i høst. Men ingen av blokkene får flertall. Derfor må vi trekke oss over blokkgrensen for å beholde et anstendig demokrati, og ikke lar et rasistisk parti bestemme, sa statsministeren.

Ap: – Ikke bra resultat

Ap-sekretær Kjersti Stenseng er på plass på søsterpartiets valgvake i Stockholm, sammen med LO-leder Hans Christian Gabrielsen

– Det er ikke et bra valgresultat for socialdemokraterna, men det er tross alt bedre enn det lå an til tidligere i valgkampen. Jeg tror de er glad for noe over 25 prosent i resultat, sier Stenseng til VG.

– Samtidig går Moderaterna like mye tilbake. Så ser det ut som om Vänsterpartiet og Miljöpartiet gjør det så bra at den rødgrønne blokken kan bli størst, sier Stenseng.

Hun noterer seg at både Sverigedemokraterna og Moderaterna har falt i oppslutning i innspurten, mens Socialdemokraterna har vokst.

Nazistiske røtter

VG spurte utenriksminister Margot Wallström om Sverige-bildet i utlandet er endret etter denne valgkampen:

– Nei, jeg tror ikke det. Det er samme tendenser og fenomen man ser over hele Europa, med fremmedfiendtlige partier som vinner terreng. Dette er ikke ulikt tendensene i Norge og i andre land.

– Men hvor lenge kan svenske tradisjonelle partier behandle SD annerledes og ikke slippe dem til, når Frp er blitt regjeringsparti i Norge?

– Du må huske hvilke nazistiske og fascistiske røtter dette partiet har. Jeg har støtt på dem på gater og torg i Sverige i en fallende skala, fra de rene nazistiske organisasjonene som sprer skrekk og vold, og til Sverigedemokraterna. Derfor skal vi se til at de ikke får innflytelse. Derfor skal vi sørge for at de som vil holde Sverige sammen og se til at vi fortsatt får respekt fra omverdenen, som styrer landet, sa Wallström til VG.

Krisen som har rammet det ene sosialdemokratiske partiet etter det andre i Europa, har denne mandagen i september, for fullt nå også har truffet sosialdemokratene i Sverige:

Det er som i de fleste landene det har skjedd, i hovedsak forårsaket av at et stort høyreradikalt parti har slått seg opp på innvandrings-misnøye.