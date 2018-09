BÆRES UT: Lete- og redningsmannskap evakuerer ut en person fra ruinene til hotell Roa-Roa i Palu, Indonesia. Foto: ANTARA FOTO / REUTERS

Venter flere døde i Indonesia: Leter gjennom hotellruiner

Redningsarbeidet etter jordskjelvet og tsunamien i Indonesia fortsetter. – Det vil ta en del tid før man få et oversiktlig bilde, og det er det foreløpig ingen som har, sier seniorrådgiver i Røde Kors, Torben Bjørke Henriksen.

Edda Drægni

NTB

– Man søker nå langs hele kystlinjen der bølgen har truffet etter tsunamien, så det er et relativt stort område som skal kartlegges. Det vil ta en del tid før man får et oversiktlig bilde, og det er det foreløpig ingen som har, sier seniorrådgiver i Røde Kors Norge, Torben Bjørke Henriksen til VG.

Søndag formiddag meldte nyhetsbyrået AFP om at 832 mennesker er bekreftet omkommet etter et jordskjelv fredag rammet Sulawesi i Indonesia med en styrke på 7,5, etterfulgt av en livsfarlig tsunami cirka en time senere.

Leter i hotellruiner

I byen Palu der det er registrert flest dødstall hittil, har redningsarbeidere arbeidet på spreng for å finne overlevende i ruinene av hotellet Roa-Roa, melder NTB søndag ettermiddag.

Ifølge lederen av Indonesias redningsbyrå, Muhammad Syaugi, har det blitt registrert livstegn inne fra hotellet.

Også andre steder i Palu skal mange være savnet. Blant annet frykter en tjenestemann at mellom 100 og 200 mennesker kan ha omkommet i et sammenrast boligkompleks i byen.

Tjenestemannen legger til at mange døde er fraktet ut av ruinene, og at omkring 90 mennesker fortsatt er savnet. Ødelagte veier skal gjøre tilgangen til området utfordrende.

Venter oppjustering av dødstall

NTB melder videre at dødstallet er ventet en kraftig oppjustering da redningsmannskapene ennå ikke har nådd frem til flere større områder som er rammet.

All kommunikasjon skal også være brutt, som hindrer myndighetene i å få kontakt med flere områder i landet.

Utenriksdepartementet sier søndag ettermiddag at de hittil ikke har fått noen tegn på norske borgere som har blitt rammet av katastrofen.

– Vi har foreløpig ingen informasjon som tilsier at norske borgere skal ha behov for konsulær bistand i forbindelse med jordskjelvet i Indonesia, sier pressevakt Kari Eken Wollebæk til VG.

Første nødhjelpsteam på plass i Donggala

Røde Kors Norge jobber gjennom indonesisk Røde Kors og får fortløpende rapporter på tilstanden i landet.

Lørdag uttrykket de bekymring for de 300 000 innbyggerne i byen Donggala da hjelpearbeidere fortsatt ikke hadde klart å komme til med nødhjelp.

De første nødhjelpsteamene kom imidlertid endelig på plass i Donggala rundt klokken 12 søndag norsk tid, bekrefter seniorrådgiver i Røde Kors Norge, Torben Bjørke Henriksen som fortsatt venter på rapport fra området.

– Det er grunn til å vente at ødeleggelsene er store, og at det er de samme behovene i provinshovedstaden, sier han til VG.

Bjørke Henriksen forklarer infrastrukturen har kollapset flere steder, og at det er søk og redning man først og fremst konsentrerer seg om nå:

– Å gi overlevende det helt grunnleggende som mat og vann.

I tillegg til å gi helsehjelp for dem som er her, bistår Røde Kors også med det seniorrådgiveren kaller psykososial støtte, noen å snakke med, forklarer han.

– Hus knust til pinnevev

Bjørke Henriksen har hittil selv kun sett en video fra området utgitt av indonesiske Røde Kors fra da de ankom Donggala. Han beskriver blant annet «hus knust til pinnevev og masse skrot som ligger slengt rundt omkring». Videoen viser også mennesker som går rundt og at veien er åpnet.

– Det gir ikke et veldig godt totalbilde av skadene, men at det gir et snapshot.

Se videoen tvitret av Indonesisk Røde Kors under:

Seniorrådgiveren opplyser videre at det nå gjøres søk langs hele kystlinjen der bølgen traff etter tsunamien.

– Der vi er nå svarer vi på det de har behov for. I morgen blir det trolig lansert en internasjonal appell der Røde Kors ber om internasjonal bistand. Det vil da bli tydeligere hva landet faktisk har behov for, sier seniorrådgiveren.

Han legger til at de foreløpig forholder seg til dødstallet fra myndighetene, men at de forventer det vil øke:

– Det er grunn til å vente at dødstallet vil bli oppjustert i løpet av kvelden og natten, legger han til.