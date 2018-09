Norsk sjømann savnet i Middelhavet

UTENRIKS 2018-09-22T20:03:10Z

– Søket forsetter så lenge vi har håp om å finne ham, sier Lars Peder Solstad, mediakontakt i rederiet Solstad Farstad.

Publisert: 22.09.18 22:03 Oppdatert: 22.09.18 22:29

En norsk sjømann er savnet fra Normand Tonjer, et av det norske rederiets Solstad Farstad sine skip.

Selskapet ble informert om dette torsdag formiddag.

Normand Tonjer og andre skip i området deltar i søket, som er organisert av redningssentralen på Malta . Det skal være gode søkeforhold i området.

Den savnede sjømannens pårørende er informert, ifølge rederiets talsperson.

Redningssentralen på Malta bekrefter overfor VG at søket etter den savnede nordmannen foregår til sjøs lørdag kveld. Søket kommer til å fortsette gjennom natten, og søndag morgen kommer de til å få bistand fra et fly.

Søket har pågått i to dager. Marc Grixpa ved redningssentralen i Malta forteller til VG at de startet redningsaksjonen etter at de fikk inn meldingen «man over boat». Utover dette har ikke Grixpa ytterligere informasjon om hendelsen.