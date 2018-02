: ADVOKATEN: Donald Trumps mangeårige advokat Michael Cohen kaller betalingen til pornostjernen Stephanie Clifford en «privat transaksjon». Foto: Mark Wilson / AFP

Trumps advokat hevder han betalte pornostjerne av egen lomme

Publisert: 14.02.18 08:00

UTENRIKS 2018-02-14T07:00:36Z

Michael Cohen, president Donald Trumps advokat, sier han betalte 130.000 dollar av sin egen lomme til en pornostjerne som hevdet hun hadde en affære med Trump i 2011.

Overfor New York Times erkjenner advokaten for første gang å ha hatt en rolle i betalingen på rundt 1 million norske kroner til pornostjernen Stephanie Clifford i 2016.

– Hverken Trump-organisasjonen eller Trump-valgkampanjen var del av overføringen til Clifford, og ingen av dem betalte meg tilbake, hverken direkte eller indirekte, sier Cohen i en uttalelse til avisen.

Clifford, også kjent som Stormy Daniels, hevdet overfor magasinet In Touch i 2011 at hun hadde hatt en affære med den daværende The Apprentice-programlederen Donald Trump . Ifølge Clifford skjedde dette sommeren 2006, fire måneder etter at Donald og Melania Trumps sønn Barron ble født.

Magasinet publiserte imidlertid ikke intervjuet før i januar i år, en uke etter at avisen Wall Street Journal hadde meldt at Trumps advokat betalte Clifford 130.000 dollar for ikke å snakke om saken offentlig.

Ifølge WSJ skjedde betalingen en måned før presidentvalget november 2016.

Avviser kampanjebidrag

Overfor New York Times vil ikke Cohen svare på hvorfor han gjennomførte betalingen, hvorvidt Trump var klar over den eller om han har foretatt lignende betalinger til andre personer. Advokaten avviser imidlertid at betalingen var et bidrag til Trumps valgkampanje fra andre personer.

– Betalingen til Clifford var lovlig, og var ikke et kampanjebidrag eller en kampanjeutgift for andre, sier Cohen, som kaller overføringen en «privat transaksjon».

Advokaten sier også at han har gitt en lignende uttalelse til det føderale tilsynsorganet FEC, som håndhever reguleringen av valgkampfinansiering i USA.

Sådde tvil om egen uttalelse

I slutten av januar, rundt to uker etter at WSJ skrev om betalingen, kom Clifford med en uttalelse der hun benektet at det hadde vært en affære mellom henne og Trump. Uttalelsen kom bare timer før hun skulle gjeste den amerikanske talkshow-verten Jimmy Kimmel. Under programmet sådde hun imidlertid tvil om uttalelsen som skal ha vært signert i hennes navn.

På spørsmål fra Kimmel om det var hun som signerte uttalelsen, svarer Clifford:

– Jeg vet ikke, gjorde jeg? Det ser ikke ut som min signatur, gjør det?

– Det ser ikke ut som din signatur. Kanskje dette brevet ble skrevet og offentliggjort uten din godkjennelse?, foreslår Kimmel.

– Hm, svarer Clifford og ler.

Etter at intervjuet var over fastslo Cliffords advokat, Keith Davidson, at signaturen var pornoskuespillerens.

– Signaturen er absolutt hennes, og hun signerte uttalelsen i dag med meg og sin manager Gina Rodriguez til stede, sa Davidson i en epost til The Guardian .

Melania alene til viktig tale

TV-showet ble innspilt samme kveld som Trump holdt sin første tale om rikets tilstand i kongressbygningen. Talen var presidentparets første offentlige opptreden sammen etter saken om betalingen av Clifford ble kjent.

Det gikk ikke ubemerket hen at presidenten og førstedamen, mot tradisjonen, reiste til kongressbygningen hver for seg .

Meldingene om betalingen til Clifford skal ifølge to personer tett på presidentparet ha gjort Melania rasende på ektemannen, meldte New York Times dagen før talen.

Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus har uttalt at det ikke var noen annen grunn til at førstedamen kom til State of the union-talen alene «annet enn at hun kan ta imot gjestene og han (Trump) kan gå rett inn».