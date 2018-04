NASA: – SpaceX-raketten skutt opp natt til torsdag

SKYTES OPP I NATT: Her er Falcon 9-raketten som skal frakte NASAs nye satellitt TESS til sin bane rundt jorden. Foto: SpaceX via AP/ NTB scanpix

Oppskytingen av SpaceX-raketten med en satellitt, som har blitt utsatt i to dager, fant sted litt før klokken 01 natt til torsdag.

Den nye NASA -satellitten skulle etter planen skytes opp mandag, men oppskytingen ble avlyst to timer før grunnet problemer med raketten.

Onsdag meldte NASA på Twitter at problemene var utbedret og at alt var klart for utskyting. I halv ett-tiden natt til torsdag meldte de at utskytingen ville skje 00.51 norsk tid.

Få minutter etter den første fasen av oppskytingen, landet den første delen av Falcon 9-raketten på et droneskip.

Satellitten med navnet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satelite) ble nemlig skutt opp på en Falcon 9-rakett fra selskapet SpaceX.

Formålet til satellitten er å lete etter nye planeter som ligner på jorden, og den vil holde på med oppdraget i to år.

NASA forventer at satellitten, som omtales som «planetjegeren», vil oppdage omkring 20.000 eksoplaneter, altså planeter i bane rundt andre stjerner enn solen. NASA antar at over 50 av dem vil være på størrelse med jorden.

Raketten fra Elon Musks selskap har kostet over 2,6 milliarder kroner. Satelitten skal ta over etter sin forløper, romteleskopet Kepler som ifølge CNN har oppdaget over 4500 potensielle planeter og bekreftede eksoplaneter. Kepler ble sendt opp i 2009, men er nå i ferd med å gå tom for drivstoff.

Ifølge NASA vil TESS dekke et område som er 350 ganger større enn det Kepler kunne.

TESS er på størrelsen med et kjøleskap og har vinger med solscellepanel og fire spesialkameraer. Det vil ta TESS rundt 60 dager å nå banen som vil gå mellom jorden og månen på to og en halv uke. Falcon 9 får TESS opp i rommet, og så vil satelitten manøvrere seg til riktig bane for egen maskin .

Satelitten skal fokusere på stjerner som kalles røde dverger - de er mindre, kaldere og eldre enn vår sol. Røde dverger øker sjansen for fjelldekte planeter på størrelsen med jorden, som TESS er ute etter å undersøke.

