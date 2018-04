MEKTIG: President Recep Tayyip Erdogan har allerede stor makt, og dersom det blir nyvalg får han trolig enda mer. Men han har ikke bestemt seg ennå. Foto: Kayhan Ozer / TT NYHETSBYRÅN

Derfor kan Erdogan tjene på nyvalg

Nilas Johnsen

Publisert: 17.04.18 15:10

ANKARA (VG) Alt tyder på at presidentvalget i Tyrkia fremskyndes med over ett år. Den som ligger an til å tjene mest på det er president Recep Tayyip Erdogan.

Presidentvalget i Tyrkia kan bli flyttet frem til 26. august i år, i stedet for 3. november 2019 som planlagt. Det har i hvert fall leder for nasjonalistpartiet (MHP) Devlet Bahceli tatt til orde for.

– Det er umulig å vente tålmodig helt frem til november 2019, sa Bahceli tirsdag, melder den tyrkiske storavisen Hürriyet Daily News .

MHP er samarbeidspartiet til president Recep Tayyip Erdogans parti AKP, og har sagt at de ikke vil stille med egen presidentkandidat. Erdogan bruker ofte Bahceli som et slags talerør for å sende ut «prøveballonger» og se an reaksjonen blant tyrkiske velgere.

Vil ikke binde seg

Umiddelbart etter at Bahceli kom med sin uttalelse kunngjorde Erdogan at de to skal treffes på onsdag og diskutere saken. Så det kan tyde på at utspillet var klarert på forhånd.

Visestatsminister Bekir Bozdag, AKP-regjeringens talsmann, sier riktignok at saken først må diskuteres internt i AKP før de bestemmer seg.

Erdogan vil helst ikke binde seg til en så omstridt beslutning før saken allerede er blitt diskutert offentlig. Det er ikke gitt at han går med på Bahcelis forslag, men det har lenge gått rykter om at Erdogan ønsker å holde nyvalg.

– Ingen er overrasket, for dette har man snakket om i månedsvis. Bahceli ville aldri ha gått ut med et slik utspill uten å ha avtalt det med Erdogan, sier den tyrkiske statsviteren Fulya Atacan til VG.

Økonomisk trøbbel

Hvis det blir nyvalg er det tre grunner som gjør at det kan styrke Erdogan ytterligere:

Dersom Erdogan gjenvelges vil presidentembetet få utvidet makt, noe han fikk gjennomslag for i en omstridt folkeavstemning i april i fjor . I praksis vil Erdogan kunne utnevne dommerstanden, og både foreslå og iverksette lovendringer.

Tyrkiske kommentatorer har spådd nyvalg fordi den tyrkiske økonomien er i en alvorlig situasjon. I lang tid har tyrkisk valuta tapt seg kraftig mot dollar og euro , noe som har ført til hurtig prisvekst. Men krisen har ikke slått til for fullt ennå, derfor tror mange at Erdogan har mest å tjene på å holde nyvalg nå, før det blir verre.

Samtidig viser målinger at Erdogan er mer populær akkurat nå enn han har vært på lenge, grunnet den omstridte krigføringen mot den kurdiske YPG-miltsen i Nord-Syria . Denne aksjonen er svært populær blant tyrkere flest, men situasjonen i Syria kan endre seg raskt.

– Når det gjelder Syria-aksjonen mot YPG, så trodde nok Erdogan at støtten skulle være enda større. Men krigen i Syria kan uansett forverre seg raskt, det samme med økonomien, så tankegangen er nok å få valget overstått så raskt som mulig, sier statsviter Atacan.

Opposisjonen: – Vi er klare

Statsviteren trekker også frem at opposisjonen ikke har noen motkandidat klar ennå, noe som vil gi Erdogan et stort forsprang dersom man fremskynder valget.

Men Bülent Tezcan, nestleder i det største opposisjonspartiet CHP, sier de «tar imot utfordringen» om å fremskynde valget.

– Bare nasjonens vilje kan løse Tyrkias problemer. Denne regjeringen har mislyktes både i utlandet og her hjemme. Store økonomiske problemer banker på vår dør, sier opposisjonspolitikeren.

Tezcan sier riktignok at datoen kanskje må fremskyndes med en uke, ettersom 26. august er begynnelsen på ferieperioden i Tyrkia. I slutten av august flokker vanligvis CHPs velgere fra middelklassen til den tyrkiske kysten, og partiet ønsker neppe valg akkurat da.

PS : To partier som kunne utfordret Erdogan er begge svekket: Kurdiskvennlige HDP sine ledere er fengslet, og det nye nasjonalistpartiet Iyi-parti er ennå ikke klarert til å stille til valg.

