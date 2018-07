RØMTE: Dette arkivbildet fra 2013 viser fengselet den franske gangsteren Rédoine Faïd rømte fra i dag, søndag 1. juli. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Franske medier: Fransk raner rømte fra fengsel i helikopter

Publisert: 01.07.18 13:36

Den fransk-algeriske raneren Rédoine Faïd skal ha rømt fra det franske Seine-et-Marne-fengselet utenfor Paris. Flukten skal ha skjedd via et helikopter.

En rekke franske og utenlandske medier har meldt om flukten til mannen som i 2013 ble en av frankrikes mest etterlyste da han rømte fra fengsel i 2013 .

Den gangen truet han med våpen og eksplosiver, og rømte fra Sequedin-fengselet med fire fangevoktere og én annen person som gisler. I dag skal han ha fått hjelp fra tre væpnede medsammensvorne i et helikopter.

Den britiske avisen The Independent skriver at helikopteret landet i Gonesse, en forstad utenfor Paris, før gjerningsmennene og Faïd angivelig forsvant videre i en bil.

Gjengleder

På 90-tallet var Faïd leder av en kriminell gruppe som sto bak utpressing og en rekke væpnede ran. I 1997 ble han arrestert for første gang og dømt til 30 år i fengsel. Han slapp imidlertid ut igjen på prøveløslatelse i 2007. I 2011 ble han fengslet igjen, mistenkt for å ha stått bak et ran som kostet en politikvinne livet.

Ifølge Jean-François Forget, generalsekretær i den franske fengselsunionen, sier ifølge The Independent at Faïd skal ha befunnet seg på en isolasjonsavdeling, uten ekstra overvåkningstiltak, da han rømte fengselet lørdag.