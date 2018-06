SAKSØKES: President Donald Trump har fått kraftig kritikk fra flere hold den siste uken. Her er han i møte med flere guvernører i Det hvite hus torsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Delstater saksøker USAs regjering for migrantbehandling

NTB

Publisert: 22.06.18 05:26

UTENRIKS 2018-06-22T03:26:42Z

Flere amerikanske delstater vil saksøke president Donald Trumps administrasjon for behandlingen av migrantfamilier som kommer ulovlig til USA.

Ifølge delstaten Washington vil den, sammen med minst ti andre delstater, utfordre Trump-administrasjonens nye linje som fører til «tvungen familieseparasjon på USAs sørlige grense».

Trump undertegnet onsdag et presidentdirektiv som sikrer at nyankomne barn og foreldre skal interneres sammen. Men hva som vil skje med de barna som allerede er skilt fra sine foreldre, og som er satt i leire for mindreårige, er fortsatt uklart.

– Vi har ingen mulighet til å forutse fra en dag til en annen hva presidentens politikk og intensjoner er, sier guvernør i delstaten Jay Inslee i en pressemelding.

– Disse grusomme retningslinjene og presidentdirektivet er uamerikansk og skaper kaos, frykt og usikkerhet. Washington vil fortsette å sørge for at denne presidenten holdes ansvarlig.

Regjeringsadvokaten i Washington sier direktivet «ikke gjør noe for å gjenforene familiene som allerede er blitt revet fra hverandre på grunn av Trump-administrasjonens linje».

I søksmålet, som er ventet å leveres inn torsdag, heter det at regjeringen bryter med grunnloven. Dette fordi foreldrene og barnas rettssikkerhet ikke blir ivaretatt når de interneres hver for seg uten at det er påvist at foreldrene utgjør en trussel overfor barna.

Trump selv tvitret torsdag at det er demokratene som er problemet i grensepolitikken: