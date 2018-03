2008: Martine Vik Magnussen skal ha blitt drept av Farouk Abdulhak i 2008. 10 år etter avholdes det nå nye møter om saken i London. Foto: PRIVAT

Nye London-møter om Martine-saken 10 år etter drapet

Publisert: 12.03.18 22:49

Faren til Martine Vik Magnussen skal denne uken delta i møter både hos hos britiske utenriksmyndigheter og Scotland Yard.

14. mars markeres tiårsdagen for drapet på Martine Vik Magnussen i London.

Hun ble funnet drept og voldtatt i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak fra Jemen bodde.

Magnussen ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested i London sammen med Abdhulak.

Han flyktet til Jemen dagen etter at Magnussen forsvant, et land hverken Norge eller England har utleveringsavtale med.

Abdulhak, som ble etterlyst av Scotland Yard etter drapet, er aldri blitt stilt for retten på grunn av nettopp manglende utleveringsavtale.

– Oppmuntrende

Fortsatt jobbes det med å finne en løsning på saken, og i forbindelse med 10-årsmarkeringen drar Martines far, Odd Petter Magnussen, denne uken til London i møter med britiske utenriksmyndigheter og Scotland Yard.

Tirsdag møter han minister Alistair Burt, som har ansvar for Midtøsten-spørsmål.

I møtet skal det diskuteres hvordan man skal legge press på Jemen for å få til en utlevering av Abdulhak, i håp om få til en løsning av drapet på Magnussen.

– Jeg synes ikke bare dette er oppmuntrende, men det speiler også verdigrunnlag som vi er nødt til å tufte enhver bærekraftig verdi på i dag. Vi kan ikke i en globalisert reisende verden bare slå oss til ro med at det mangler utleveringsavtaler mellom de fleste land i verden. Da har man per definisjon ingen rettssikkerhet, sier Magnussen til VG.

Han mener dette bør skremme langt flere enn ham.

– Martine dro til et av verdens mest siviliserte land og et av verdens beste rettssystemer, så viste det seg at hun ikke har noen rettssikkerhet når det verst tenkelige skjer, sier Magnussen.

Støtter familiens arbeid

Shaher Abdulhak (80), som er faren til den mistenkte i Martine-saken sier han støtter familiens arbeid med å løse den 10 år gamle drapssaken.

– « Vi sender vår ektefølte og oppriktige kondolanse til familien Magnussen», skriver han i en uttalelse han i går formidlet til Aftenposten via sin britiske advokat Michael O’Kane.

Ikke første gang

På onsdag vil det i regi av Scotland Yard bli avholdt en minnemarkering ved London-politiets hovedkvarter i Westminster.

Det er ikke første gang møter med britiske myndigheter avholdes. I 2013 var Odd Petter Magnussen i møter med minister Burt etter at Abdulhaks far hadde tatt nye initiativ med tanke på et møte i Oslo.

Møtene førte den gang ikke til noen løsning av saken.

Aftenposten hadde en lengre reportasje om Martine-saken på trykk fredag. Her oppfordrer Martines mor, Kristin Vik, Abdulhaks mor om å jobbe for at sønnen melder seg for politiet og stiller i en rettssak.

– Han må ta ansvar for sine handlinger uansett utfall. Hun har tross alt sin sønn i live, jeg får aldri Martine tilbake, sier Kristin Vik til avisen.

I 2015 skrev Dagbladet at politikere i Jemen skulle ha lovet å utlevere Abdulhak, dersom Norge påtok seg rollen som fredsmegler i Jemen.

VG skrev den gang at Abdulhak hadde vært på flere fylleturer til arabiske land i løpet av de syv årene han da hadde vært på rømmen.

Da skal rikmannssønnen hatt tilgang til flere pass og norske myndigheter mente å vite at passene var ekte, men med flere ulike identiteter.

I fjor skrev Dagbladet at daværende utenriksminister Børge Brende (H), hadde tatt opp Martine-saken med Jemens president. Sistnevnte skal da ha beklaget at saken ikke var løst, og at de nå skulle forsøke å få til en løsning.