Russisk kampfly skutt ned i Syria

NTB

Publisert: 03.02.18 18:16

Flygeren ble drept etter nedskytningen, ifølge SOHR, som melder at syriske og russiske fly lørdag gjennomfører intense angrep i den nordsyriske provinsen Idlib.

Flyet, som skal være et russiskprodusert Su-25, ble skutt ned nær byen Saraqeb, melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som får sine opplysninger fra et nettverk av kilder inne i Syria .

SOHR melder at det har vært gjennomført mer enn 35 luftangrep mot Saraqeb siden sent fredag. Mange av innbyggerne flykter fra byen, som syriske regjeringsstyrker og deres allierte forsøker å erobre.

Nyhetsbyrået Ibaa, som er knyttet til en al-Qaida-støttet opprørsgruppe, melder at russiske og syriske kampfly og helikoptre har bombet Saraqeb og landsbyen Tel Mardeekh siden tidlig lørdag. Byene ligger i Idlib, den siste provinsen i landet der opprørerne står sterkt.

Noe tall på drepte og sårede er så langt ikke blitt offentliggjort.

FN-tall viser at mer enn 270.000 mennesker de siste ukene er tvunget på flukt i området. Årsaken er at syriske regjeringsstyrker og deres allierte har startet en storstilt offensiv i provinsen. Styrkene nærmer seg nå en viktig motorvei som forbinder Syrias to største byer, Damaskus og Aleppo.

Lørdag ble det meldt at et underjordisk sykehus i et opprørerkontrollert område i Idlibs naboprovins Hama var ødelagt etter å ha blitt rammet av flere luftangrep. Det såkalte hulesykehuset behandlet rundt 7.000 pasienter i måneden.

Lokale aktivister hevder at russiske kampfly som brukte panserbrytende missiler, såkalte bunkerknusere, mot sykehuset.

