USA bombet regimevennlige krigere i Syria

Publisert: 08.02.18 10:08

Ifølge amerikanske tjenestemenn ble over 100 krigere som kjemper for Syrias president Bashar al-Assad drept i luftangrep.

Nord i Syria kjemper den kurdiske, USA-støttede militsen Syriske demokratiske styrker (SDF) for å beholde sine områder. SDF ble regnet for å være svært toneangivende da terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) ble drevet ut av områdene.

Nå er kurderne under press i Nord-Syria både fra NATO-medlemmet Tyrkia og regimet til landets president Bashar al-Assad. Amerikanske tjenestemenn opplyser at 100 regimevennlige krigere onsdag kveld og torsdag morgen ble drept i det som blir omtalt som selvforsvar.

Det har kommet motstridende meldinger om hvor mange som har blitt drept i angrepet. Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har 20 blitt drept.

Angrepet skjedde i området rundt byen Deir al-Zor, som frem til 2017 var et område IS sto sterkt.

– Vi mistenker at de regimevennlige styrkene prøvde å ta over terreng SDF har frigjort fra IS i september 2017, sier en anonym amerikanske tjenestemann til Reuters.

Omfattende angrep

Ingen amerikanere skal ha blitt drept i angrepet, mens en SDF-kriger er meldt skadet. Det skal ha vært noen amerikanske tropper utplassert i Deir al-Zor da angrepet fant sted.

– De regimevennlige styrkene besto av om lag 500 personer med artilleri, stridsvogner og rakettsystemer, opplyser tjenestemannen ifølge nyhetsbyrået Reuters .

Det er foreløpig ikke kommet med ytterligere opplysninger om hvem som sto bak angrepet på SDF-posisjonene. Assad-regimet blir støttet av Russland og Iran

Amerikanske militærrådgivere bidro i stridighetene.

Den USA-ledede koalisjonen som fører krig mot IS i Syria og Irak skal ha varslet Russland i forkant av at de slo tilbake mot angrepet fra de Assad-vennlige styrkene.

Angrepet skjedde rundt åtte kilometer fra grensen som USA og Russland skal ha blitt enig om ved elven Eufrat.

Flere problemer

Det er likevel Tyrkia som skaper størst problemer for den kurdiske militsen i Syria.

NATO-landet innledet forrige måned en militæroffensiv mot syriske Afrin i det kurdiskkontrollerte området i Syria .

USA har havnet i en skikkelig skvis i Nord-Syria. På den ene siden har de kjempet side om side med kurdiske SDF i krigen mot IS. Men ettersom NATO-partner Tyrkia har innledet en offensiv mot SDF, har amerikanerne falt mellom to stoler.