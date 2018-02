TRUSSEL: Terrorgruppen al-Shabab utgjør den største trusselen i Øst-Afrika, ifølge den ferske rapporten. Foto: Farah Abdi Warsameh, TT/NTB Scanpix

FN: Al-Qaida er en større trussel IS flere steder

Publisert: 08.02.18 07:59

UTENRIKS 2018-02-08T06:59:48Z

Mens Den islamske stat (IS) forvitrer, er al-Qaida ifølge en FN-rapport «bemerkelsesverdig motstandsdyktig».

Da terrorgruppen Den islamske staten (IS) invaderte den irakiske storbyen Mosul i 2014 , ble de av mange sett på som den mektigste terrororganisasjonen i verden.

Brutaliteten til terrororganisasjonen gjorde at al-Qaida , som tidligere var mest fryktet, havnet helt i skyggen av IS.

Etter at IS nå er nedkjempet i Irak og Syria, slår en gruppe FN-eksperter imidlertid fast at al-Qaida fortsatt står støtt. Ifølge en fersk rapport er al-Qaida «bemerkelsesverdig motstandsdyktig».

– Grupper med tilknytning til al-Qaida forblir den største terrortrusselen i flere regioner som Somalia og Jemen. Det blir stadig bekreftet av den kontinuerlige strømmen av angrep, står det i rapporten, som er sendt til FNs sikkerhetsråd.

Sterke i Syria

Det er Fatah al-Sham, al-Qaidas forlengede arm i Syria, som er den sterkeste delen av al-Qaida i dag, ifølge rapporten. Fatah al-Sham er den væpnede gruppen som tidligere het al-Nusra-fronten. Den skal i dag bestå av mellom 7000 og 11.000 krigere, flere av dem fremmedkrigere.

Terrorgruppen, som står sterkest i nordvestlige Syria, har på vellykket vis klart å ta opp i seg mindre, krigførende grupper i landet. I januar 2017 slo Fatah al-Sham seg sammen med flere andre grupper og ble til Tahrir al-Sham.

Da gruppen byttet navn til Fatah al-Sham i 2016, mente mange eksperter at gruppen fortsatt burde bli sett på som al-Qaidas forlengede arm i det borgerkrigsherjede landet.

Det samme gjelder den «nye» gruppen Tahrir al-Sham. Siden FN-rapporten ble skrevet har Assad-regimet utsatt terrorgruppen for en voldsom bombekampanje i Idlib-provinsen.

Åpnet for samarbeid

Noen medlemmer av IS og al-Qaida har ifølge rapporten «vært villige og i stand til å samarbeide om forberedelsene til angrep», noe som fremstår som en «potensiell ny trussel».

– I tillegg fortsetter al-Qaida-propagandaen å trekke frem en ny generasjon med potensielle ledere, som Hamza bin Laden, i et forsøk på å få et mer ungdommelig ansikt utad, skriver FN-ekspertene.

Hamza bin Laden er sønnen til Osama bin Laden, hjernen bak terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Styres fra Jemen

Det er al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP), som har hovedsete i krigsherjede Jemen, som fungerer som kommunikasjonsknutepunktet for terrorgruppen.

I Øst-Afrika er det ifølge rapporten al-Shabab som er den største al-Qaida-trusselen.

Rapporten trekker frem at tapene til IS globalt utgjør en trussel mot Sørøst-Asia, som har opplevd en økning i terrorangrep den siste tiden.

I Afghanistan blir det anslått at det kan være opp til 60.000 krigere som er lojale til terrorbevegelsen Taliban.