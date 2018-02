2. SEPTEMBER 2017: Rohingya-mennene fra den lille byen Inn Din i Rakhine-delstaten i Myanmar venter på henrettelsen, mens soldater fra landets sikkerhetsstyrker holder vakt. Foto: REUTERS

Dokumenterte massedrap på egne naboer: – Soldatene skjøt hver eneste mann to eller tre ganger

Publisert: 12.02.18 21:14

UTENRIKS 2018-02-12T20:14:54Z

2. september i fjor ble ti menn fra rohingya-minoriteten i Myanmar stilt opp på rekke, bundet, tvunget i kne, skutt eller hakket til døde og kastet i en fellesgrav. Blant gjerningsmennene var naboer som fotograferte det hele.

Hittil har alle historier om vold mot den muslimske rohingya-minoriteten i Myanmar kommet fra ofrene, men ifølge nyhetsbyrået Reuters foreligger nå den aller første beretningen om et massedrap på sivile, fortalt av overgriperne selv.

Hadde det ikke vært for fotografiene, som ble tatt av personer som tilhører landets buddhist-majoritet, ville massedrapet i byen Inn Din i delstaten Rakhine trolig forblitt ukjent.

To journalister fra nyhetsbyrået Reuters, som natt til lørdag publiserte en spesialrapport, klarte ikke bare å få tak i de grusomme fotografiene, de fikk også vitner til å fortelle om hva som skjedde i de blodige morgentimene.

Først måtte mennene se på at deres egne naboer, buddhistene, gravde et ikke altfor dypt hull – en massegrav. Kort tid etter var de alle drept, skriver Reuters.

To av dem, et par unge menn i slutten av tenårene, ble hugget i hjel med store kniver av landsbyens egne innbyggere. De åtte andre, alle voksne menn, ble skutt av regjeringssoldater.

– En grav for ti personer, forteller Soe Chay, en 55 år gammel pensjonert buddhist og soldat fra Inn Din.

Han var med på å grave hullet og var vitne til massakren.

– Soldatene skjøt hver eneste mann to eller tre ganger, sier Chay.

– Noen var fortsatt i live da de ble kastet i massegraven, tilføyer han.

Drapene i den lille byen på kysten av delstaten Rakhine er i utgangspunktet bare nok en av mange blodige episoder i bølgen av etnisk vold som skyllet inn over Rakhine-delstaten i august i fjor – og som har drevet nesten 700.000 rohingya-muslimer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Ifølge Reuters-rapporten hadde samtlige seks tusen muslimer flyktet fra Inn Din innen utgangen av oktober.

– Vi har vært vitne til et folkemord. Dette er et vendepunkt. For første gang siden august, hører vi om dette fra overgriperne selv, bemerker Rosena Allin-Khan, Labour-politiker og lege som arbeidet blant flyktningene i Bangladesh.

FN har helt siden volden begynte å eskalere omtalt volden som et regulært folkemord. Amerikanske myndigheter betegner det som etnisk rensing.

– Akkurat som med alle andre tidligere rapporter om massegraver, understreker denne rapporten at det er på høy tid at burmesiske myndigheter samarbeider med en uavhengig, troverdig instans, som kan undersøke påstandene om grusomheter som skal være begått, sier Heather Nauert, talskvinne i det amerikanske utenriksdepartementet.

– En slik undersøkelse vil bidra til å gi et mer omfattende bilde av hva som skjedde, avklare identiteten til ofrene og identifisere de som er ansvarlige for brudd på menneskerettighene, erklærer Nauert.

Tirsdag var en delegasjon bestående av diplomater og FN-tjenestemenn på besøk i Myanmar.

Ifølge statlige medier var formålet med besøket å demonstrere tiltak som er iverksatt for at den muslimske minoriteten skal kunne vende hjem og gi det internasjonale samfunnet «riktig informasjon» om situasjonen i landet.

Myanmar har uttalt at de er klare for at om lag 688.000 rohingyaer skal vende tilbake, men Amnesty International fastslo senest på fredag at den etniske rensingen fortsatt pågår.

– Sikkerhetsstyrkene i Myanmar benytter seg fortsatt av de samme metodene som tidligere for å skvise så mange rohingyaer ut av landet som mulig. Uten mer handling fra det internasjonale samfunnet vil de fortsette med denne katastrofale etniske rensingen, sier Matthew Wells i Amnesty International.

3. februar meldte nyhetsbyrået Associated Press (AP) om funn av massegraver i landsbyen Gu Dar Pyin, men regjeringen i Myanmar avviste at det kunne være tilfelle.

Regjeringen opplyser at 17 tjenestemenn, inkludert grensepolitifolk, har besøkt landsbyen for å kontrollere det AP har rapportert. Innbyggerne og lokale ledere benekter drap på sivile rohingya-muslimer.

Når det gjelder avsløringene til Reuters er ikke lenger myndighetene like kategorisk avvisende.

– Myanmars regjering vil ikke benekte noen brudd på menneskerettighetene og vil etterforske dersom det finnes sterke beviser. Dersom etterforskningen viser at det har vært brudd, vil påtalemyndigheten handle i tråd med loven, heter det i regjeringens uttalelse.

Det hører med til historien at Reuters etterforskning av Inn Din-massakren er årsaken til at journalistene, Wa Lone og Kyaw Soe Oo, ble arrestert 12. desember, anklaget for å ha stjålet offisielle dokumenter om situasjonen i Rakhine-delstaten.

Familiene til de drepte mennene, som nå oppholder seg som flyktninger i Bangladesh, har ifølge nyhetsbyrået identifisert ofrene på fotografiene.

De drepte var fiskere og butikkeiere, tenåringene var studenter og en mann var lærer.