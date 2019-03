VARSLET OM SKYTEKLUBB: Peter Breidahl reagerte på miljøet i Bruce Rifle Club, der massedrapsmannen skal ha vært aktiv før det blodige angrepet. Foto: Privat

Hevder skyteklubb var arnested for massedrapsmenn

CHRISTCHURCH (VG) En tidligere skarpskytter i den newzealandske hæren sier til VG at han prøvde å varsle politiet om forholdene ved skyteklubben der Brenton Tarrant (28) var medlem.

Pete Breidahl la lørdag ut en video på Facebook-siden sin med teksten: «IF YOU REMEMBER ME WARNING YOU ABOUT THIS CLUB PLEASE COMMENT».

I videoen hevder han at han for to år siden var innom Bruce Rifle Club i Milburn flere ganger. Politietterforskningen etter moske-terroren i Christchurch, som ligger noen timer lenger nord, har vist at det var her 28 år gamle Brenton Tarrant trente etter at han gikk til lovlig anskaffelse av våpen i november 2017.

Flere lokale medier skriver at Breidahl møtte den terrormistenkte, og varslet politiet. Det første avviser han overfor VG.

– Jeg var innom der to-tre ganger, men vet ikke om jeg var der samtidig med ham, skriver Breidahl i en melding til VG.

Det han derimot gjorde var å skrive om opplevelsen sin i våpenklubben i sosiale medier. Han sa han var i sjokk over kulturen i klubben. Han har sendt flere bilder til VG som er datert 2017, som han mener beviser at han den gang ikke hadde likt det han så.

Dette gjentar han i videoen han nå har delt i sosiale medier.

Avviser påstandene

Visepresident Scott Williams i skyteklubben avviser alle påstandene til Breidahl. VG har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med ham, men til flere lokale medier sier han at de i likhet med alle andre er i sjokk over hva som har skjedd.

– Vi skal nå evaluere kulturen i klubben vår, men jeg avviser at dette er et arnested for massedrapsmenn.

Breidahl hevder på sin side han var sjokkert over kulturen i skyteklubben, som ligger i South Otago, ikke langt fra idylliske Dunedin der Tarrant skal ha bodd den siste tiden.

Han påstår flere av medlemmene snakket om masseskytiger, og var besatt av zombieapokalypser. Og Martin Bryant: Mannen som tok livet 35 mennesker i den australske delstaten Tasmania på 90-tallet. Kort tid etterpå innførte Australia en av verdens strengeste våpenlovgivninger.

Breidahl, som selv driver et jaktselskap og er ivrig våpensamler, mener derfor at skyteklubben var det perfekte arnestedet for en massedrapsmann.

Etter Breidahls siste besøk i skyteklubben i slutten av 2017 hevder han at han dro til Dunedin Police Station for å varsle om det han mente var urovekkende forhold. Lokale medier skriver at han registrerte et formelt varsel.

– Jeg dro rett ned for å gi beskjed om forholdene, men ble avvist av politiet, sier han til VG søndag morgen lokal tid.

Den aktuelle politistasjonen har opplyst at de undersøker påstandene, men har foreløpig ikke funnet hold i at de har mottatt bekymringsmeldinger om skytemeldingen.

