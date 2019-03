I SORG: Lokale mennesker sørget utenfor Al Noor-moskeen i Christchurch etter terrorangrepene fredag. Foto: STRINGER / X80002

Syrisk organisasjon: – Flyktningfamilie blant ofrene i New Zealand

Statsborgere fra en rekke nasjoner skal være blant ofrene etter fredagens terrorangrep.

Publisert: 15.03.19 18:55 Oppdatert: 15.03.19 19:25







En syrisk flyktningfamilie er blant ofrene etter terrorangrepene i Christchurch fredag, ifølge organisasjonen Syrian Solidarity New Zealand .

Organisasjonens talsperson, Ali Akil, sier til BBC at faren i familien ble drept, og hans to sønner ble skutt. Den ene sønnen skal være på sykehuset med alvorlige skader, mens den andre fortsatt er savnet.

Bakgrunn: Slik skjedde angrepet

les også Dette vet vi om terrorangrepene på New Zealand

Talsmannen forteller videre at guttenes mor, som ikke befant seg i moskeen under terrorangrepet, snakket med en av sønnene på telefon da skytingen fant sted.

Flere flyktninger skal være drept

– Det er tragisk at disse flyktningene har kommet hele veien fra Syria til New Zealand i tro om at det var et trygt sted, sier Akil til nyhetskanalen Newshub.

Han sier videre at han ikke vet hvor mange av ofrene som var flyktninger.

Foreløpig har ingen ofre blitt offisielt bekreftet med navn.

les også Terroren på New Zealand: – Som en norsk muslim føles dette personlig og nært

Ifølge BBC har minst fire somaliere blitt drept, og ifølge The Guardian er tre bengalske statsborgere bekreftet død, og fire skadet.

Ifølge PLOs ambassadør i Australia og New Zealand, Izzat Abdulhadi, er minst én palestiner drept i angrepene, og flere skadet, skriver New York Times.

En talsperson for det pakistanske utenriksdepartementet, Mohammad Faisal, skriver på Twitter at fem pakistanske statsborgere er savnet etter angrepet. I tillegg skal fire pakistanere ha blitt skadet.

les også Slik var de blodige minuttene inne i moskeen: – Vi så folk blø i hjel

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, skriver på Twitter at tre tyrkiske statsborgere ble skadet i angrepene, og det indonesiske utenriksdepartementet melder at to indonesere – en far og en sønn – ble skadet.

Venter fortsatt på svar

Ifølge New York Times er også mennesker fra Egypt, India, Kuwait, Jordan og Afghanistan fortsatt savnet.

Nasreen Hanif, talsperson for kvinnegruppen Islamic Women’s Council of New Zealand, sier til avisen at muslimer over hele New Zealand fortsatt ikke har fått svar på om hvorvidt deres kjære var blant ofrene.

– Ingen tar telefonen. Vi aner ikke om de er på sykehuset eller om de bare er utilgjengelig. Noen har meldt i fra om at de er trygge, og andre ikke, sier hun.

les også Hevder å stå bak angrepet

Hun forteller om et foreldrepar som fortsatt leter etter sønnen sin.

– De skulle spise lunsj med han etter fredagsbønnen. De har fortsatt ikke hørt noe fra ham, sier hun.

Ifølge den newzealandske nettavisen Stuff er også en tre år gammel gutt blant de savnede. Etter at kaoset oppsto i moskeen, hvor treåringen befant seg med sin eldre bror og far, skal ingen i familien ha sett ham.