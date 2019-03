UTTALSER SEG: Donald Trump, her etter å ha lagt ned veto mot Kongressens resolusjon mot unntakstilstanden ved grensen, mener at hvit nasjonalisme ikke er et stort problem. Foto: Evan Vucci / AP

Trump toner ned trusselen fra hvit nasjonalisme

President Donald Trump mener terrorangrepet på to moskeer på New Zealand ikke er tegn på at hvit nasjonalisme er en voksende global trussel.

NTB

Publisert: 16.03.19 12:31







Han avviste også å kommentere at mannen som er siktet for massakren, holdt ham fram som «et symbol på fornyet hvit identitet» i manifestet han la ut på sosiale medier før angrepet.

VG-kommentar: Den blodige inspirasjonen

Trump uttrykte sin medfølelse med ofrene for massakren, men han unnlot å slutte seg til de mange andre verden rundt som uttrykker voksende bekymring for hvit nasjonalisme.

les også Avis: Atta Elayyan, landslagskeeper i futsal, drept under bønnestund

På direkte spørsmål svarte han:

– Jeg mener i grunnen ikke det. Jeg tror dette bare er en liten gruppe mennesker som har store, store problemer, sa han til reportere inne i Det ovale kontor fredag etter at han undertegnet et veto mot resolusjonen Kongressen vedtok mot hans unntakstilstand ved grensen for å hindre innvandring.

Les også: Dette betyr påskriften på våpenmagasinene

Snakket med Ardern

Presidenten sa også at han hadde ringt til New Zealands statsminister Jacinda Ardern for å uttrykke sine kondolanser og spørre hva USA kunne gjøre for å hjelpe.

– Mitt svar var: Å tilby medfølelse og kjærlighet til alle muslimske samfunn, sa Ardern etter samtalen med Trump.

les også Terrormistenkt sendte manifest til statsministeren

Brendan Tarrant, som lørdag ble varetektsfengslet og i første omgang siktet for ett drap i moskeene, har med stolthet erklært seg som en hvit nasjonalist som hater innvandrere og ble fyrt opp av det han kaller en invasjon av muslimer i Europa.

Daoud Nabi (71) hyllet som en helt etter angrepet: Nå er han død

Ubehagelig lys

Det hvite hus avviste tvert forbindelsen som den antatte gjerningsmannen trakk opp til Trump i sitt manifest.

Men det at mannen, som bruker nazistiske symboler og har uttrykt støtte til fascismen, nevner Trump, kaster uansett et ubehagelig lys over hvordan presidenten har fått stor støtte fra enkelte på ytre høyrefløy, blant dem David Duke, en tidligere leder av Ku Klux Klan.

VG er på plass på New Zealand (artikkelen fortsetter under videoen):

les også Forsker om høyreekstrem terror: – Er som å finne en nål i en høystakk

Trump, som i valgkampen foreslo et totalt forbud mot at muslimer får komme til USA, har vært treg med å fordømme hvit nasjonalisme og vold. Etter et sammenstøt mellom høyreradikale og demonstranter i Charlottesville i 2017, sa han at det var bra folk på begge sider.

– Ord, som at vi har en invasjon av innvandrere på grensa eller å snakke om at folk er annerledes, får konsekvenser. Jeg mener at retorikken til presidenten er en faktor i noen av disse tilfellene, sier den demokratiske senatoren Richard Blumenthal.