KRITISK: Tekstmeldinger drepte Jamal Khashoggi skrev, viser at han la planen om å legge press på regimet i Saudi-Arabia. Foto: Hasan Jamali / AP

Khashoggi-drapet: WhatsApp-meldinger kan gi svar

UTENRIKS 2018-12-03T10:57:07Z

Tekstmeldinger mellom drepte Jamal Khashoggi og aktivisten Omar Abulaziz viser planene de to la for å legge press på regimet i Saudi-Arabia.

Publisert: 03.12.18 11:57 Oppdatert: 03.12.18 12:34

Den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi forsvant etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsula t i Istanbul i Tyrkia 2. oktober i år. Saudiske myndigheter innrømmet senere at han døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp.

Tyrkia på sin side hevder at Khashoggi ble brutalt drept med overlegg på konsulatet.

Khashoggi hadde over tid vært en hard kritiker av det brutale, religiøse regimet, noe WhatsApp-korrespondansen mellom han og aktivisten Omar Abulaziz tydelig viser.

CNN har fått tilgang på tekstmeldingene, som viser en mann som er oppriktig bekymret over Saudi-Arabias utvikling under kronprins Mohammed Bin Salmans tunge innflytelse.

– Jeg blir ikke overrasket hvis undertrykkelsen også når de som heier på ham, skriver Khashoggi i en av tekstmeldingene.

Krass kritikk

I tekstmeldingene omtaler Khashoggi blant annet bin Salman som et «udyr» og «pac-man», og som en som er villig til å sluke selv sine nærmeste.

Utvekslingene viser videre at aktivistene beveget seg fra ord til handling. De var allerede i gang med planene om å starte en internettbevegelse med mål om å holde regimet til ansvar.

– Jamal mente at bin Salman var problemet og han sa at gutten burde bli stoppet, sier Abulaziz til CNN.

Dagen Khashoggi ble drept skal bin Salman flere ganger ha vært i kontakt med personen som trolig koordinerte drapsaksjonen. Det har den amerikanske etterretningstjenesten CIA funnet ut gjennom egen etterforskning av saken, melder The Wall Street Journal .

Khashoggi jobbet blant annet som kommentator i storavisen Washington Post. Liket hans er foreløpig ikke funnet. Ifølge tyrkiske myndigheter er det grunn til å anta at levningene er blitt oppløst i syre for å skjule spor.

Ville hjelpe unge kritikere

De to regimekritikerne planla å utfordre regimet blant annet ved hjelp av to strategier: Sende utenlandske simkort inn i Saudi-Arabia så unge aktivister kunne skrive på Twitter uten å bli avslørt og sende penger hjem for å støtte opposisjonen.

I korrespondansen går det frem at de to sørget for at penger de sendte hadde blitt mottatt i Saudi-Arabia.

Forskere ved Toronto-universitetet har slått fast at telefonen til Abulaziz ble hacket, og han har saksøkt et israelsk selskap som har utviklet programvaren som skal ha muliggjort hackingen.

– Hackingen av telefonen min spilte en stor rolle i det som skjedde med Jamal, dessverre. Skyldfølelsen dreper meg, sier han.

Dette betyr at Saudi-Arabia etter all sannsynlighet har kunnet lese de 400 meldingene Khashoggi og Abulaziz har sendt hverandre.