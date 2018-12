SEKSKLØVER: Alle de seks valpene som ble født av mor Gomi, skal være i god behold. Foto: HANDOUT / The Blue House

Nord-Korea ga «fredshunder» til Sør-Korea: Slik ble resultatet

UTENRIKS 2018-12-01T02:04:03Z

De to «fredshundene» som Sør-Korea ga til sin nabo i nord, resulterte i totalt seks valper.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sendte to hunder av rasen Pungsan til Sør-Koreas president Moon Jae-in i september for å promotere den varme relasjonen som har utviklet seg på Koreahalvøya den siste perioden. I alt har de to motpartene truffet hverandre tre ganger det siste år.

Gomi, hunnhunden, skal ha født tre hunnvalper og tre hannvalper den niende november i år, skriver BBC .

– Mor og hennes seks valper skal være i godt hold, skal Moon ha skrevet på Twitter.

Presidenten delte bildene av valpene på den offisielle Twitter-kontoen til Det blå huset på søndag.

– Ettersom graviditetsperioden til hunder er på omtrent to måneder, må Gomi ha vært gravid da vi fikk henne. Det er en velsignelse å få seks nye valper som et tilskudd til de to hundene vi allerede har. Jeg håper forholdene internt i Korea vil ende opp på samme måte, skal han skrevet.

Gomi, og den andre hunden Singgang, skal ha blitt brakt til Sør sammen med ca. 3 kilo med matforsyninger – og ble med de to nyeste tilskuddene til hundeflokken til dyreelsker president Moon, som blant annet består av redningshunden Tory.

Ikke første gang

Like etter at valpene var født, sendte Sør-Korea militærfly med tangreiner til Nord-Koreas hovedstad og OL-by Pyongyang. Naboene i nord hadde på sin side allerede sendt et lass med det som skal være verdens dyreste sopp, Matsutake, over grensen etter det tredje møte mellom de to lederne.

Det er dog ikke første gang Pungsan-hunder har blitt gitt som gave til Sør-Korea. Kim Jong uns far, daværende president Kim Jong II, ga nemlig også to hunder av samme art til daværende Sør-Korea-leder Kim Dae-jung etter et minneverdig møte i 2000 i Pyongyang.

Hundene skal ha dødd av naturlig årsaker i 2013 etter å ha født 21 valper totalt.