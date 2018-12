LØSLATT: Elaine og Paul Gait ble fulgt av politiet da de dro hjem etter å ha blitt løslatt uten tiltale Foto: SWNS Tony Kershaw / SWNS

Advokat: Drone-arrestert par kan få over 800.000 kroner i erstatning

Paret som ble arrestert i forbindelse med Gatwick-dronene kan få en god sum i erstatning av avisene som har identifisert dem, mener deres advokat.

Ekteparet Paul Gaite og Elaine Gaite ble arrestert etter at den britiske flyplassen ble stengt før julaften på grunn av en drone .

Paret ble senere løslatt uten siktelse, men ble identifisert av flere britiske medier før løslatelsen. For eksempel viet avisen Daily Mail hele forsiden lille julaften med bilde av paret og tittelen: «Er dette idiotene som ødela julen?»

Mark Stephens, leder for medierett i advokatfirmaet Howard Kennedy, sier ekteparet har en sterk sak om de ønsker å gå rettslige veier, skriver The Guardian .

Advokaten mener paret få en erstatning på 75.000 pund, over 800.000 norske kroner, av avisene som har identifisert dem.

– Det kan bli mer om man skal ta med alle avisene i beregning, fordi hver og en må betale for den skaden de har forårsaket, sier Stephens.

Det er uklart om ekteparet planlegger å ta rettslige skritt, men de holdt en sterk pressekonferanse på lille julaften etter løslatelsen.

– Hjemmet vårt er gjennomsøkt, og vårt privatliv og identitet er fullstendig blottlagt. Navn, bilder og personlig informasjon om oss har vært kringkastet verden over, sa Paul Gait da ekteparet møtte pressen.

Det var 19. desember at Gatwick flyplass utenfor London ble stengt etter at droner var blitt observert flere ganger over rullebanen.

Flyplassen var stengt i over et døgn. Over 1000 flygninger og hundretusener av reisende ble påvirket.

Gatwick har tilbudt en belønning på 50.000 pund til den som kan komme med informasjon som fører til at de virkelige gjerningsmennene blir tatt, ifølge The Guardian.

