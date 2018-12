Verdens kvinner får mer makt

ÅRETS TOPPER: Bildene viser kvinner verden over som fikk toppjobber i 2018. Øverst f.v.: Georgias president Salome Zurabishvili, Malaysias visestatsminister Wan Azizah, SPD-leder Andrea Nahles, FN-ambassadør Mona Juul, Etiopias president Sahle-Work Zewde, Mexico by-borgermester Claudia Sheinbaum, Arizona-senator Kyrsten Sinema, New Zealands statsminister Jacinda Ardern, CIA-sjef Gina Hapsel, Romanias statsminister Viorica Dancila og Colombias visepresident Marta Lucia Ramirez.

ISTANBUL (VG) Flere kvinner blir statsledere og parlamentarikere. Det påvirker hvilken politikk som prioriteres og skaper rollemodeller, viser forskning.

– Vi skaper historie når vi danner en regjering med tre kvinnelige partiledere, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun holdt sin første pressekonferanse i ny regjering i januar, flankert av Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande.

I Norge innehar tre kvinner landets viktigste posisjoner; statsminister, finansminister og utenriksminister.

Norge er ett av verdens mest likestilte land. Men det er ikke bare hjemme at det går fremover for kvinner.

Hvert år får verden flere kvinnelige politikere. Det betyr ganske enkelt: Kvinner får mer makt.

Stadig flere kvinner blir statsledere, regjeringsmedlemmer og representanter i parlamentene.

Kvinneandelen i verdens parlamenter har økt sakte, men sikkert med gjennomsnittlig 0,6 prosentpoeng hvert år siden 1995.

Den gang var 11,3 prosent av de folkevalgte politikerne kvinner, i dag er antallet 23,4 prosent. Det viser en rapport fra Den interparlamentariske union (IPU).

Den samme positive utviklingen ser vi i alle kontinenter; Europa som Midtøsten, Amerika som Afrika. Kvoteordninger for kvinner fungerer i praksis, slår IPU fast i rapporten.

Målet er 50/50 kvinner og menn i politikken, og der er vi altså ikke ennå. Men verden går definitivt riktig vei.

Mange tror kanskje Norge er verdensmestere på likestilling. Men ett av de virkelige foregangslandene er Rwanda. Hit valfarter politikere for å lære om likestilling og hvordan få flere kvinner i maktens korridorer.

Landet har verdensrekord for kvinnerepresentasjon i parlamentet: To av tre er kvinner. Og ikke nok med det: I 2008 ble Rwanda det første landet i verdenshistorien med en overvekt av kvinner (64 prosent) i nasjonalforsamlingen.

Så hva betyr det egentlig at vi får flere kvinner i politikken? En hel del, skal vi tro nyere forskning.

Høyere kvinneandel på regjeringsnivå betyr at sosiale spørsmål som helse, utdanning og matsikkerhet blir prioritert enda mer, har indiske forskere konkludert. Dessuten skaper det rollemodeller for jenter og kvinner verden over.

– Flere kvinner i ledelsen er bra for alle, fastslår Malawis ekspresident Joyce Banda overfor Bistandsaktuelt.

Hun ble i 2012 landets første kvinnelige statsleder og den andre demokratisk valgte kvinnelige presidenten i Afrika (etter fredsprisvinner Ellen Sirleaf Johnson i Liberia).

VG har lagd en liten kavalkade om kvinner som har fått makt i året vi legger bak oss:

