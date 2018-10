OPTIMIST: Selv om EUs president Donald Tusk sier han har «null optimisme» om en løsning i brexit-forhandlingene, insisterer May på at det finnes håp. Foto: Scanpix

Hardt presset May tviholder på motet

UTENRIKS 2018-10-17T16:51:04Z

BRUSSEL ( VG/ NTB) Mens forhandlingslederne i EU har « null optimisme» for brexit-møtet, mener Storbritannias statsminister Theresa May mener at det er fullt mulig å finne en løsning for betente spørsmål som irskegrensa.

Det har ikke akkurat vært en lystig innspurt mot det lenge planlagte brexit-møtet mellom Storbritannia og EU som starter onsdag kveld, men britenes statsminister Theresa May insisterte på at utsiktene slett ikke var så mørke da hun ankom Brussel onsdag kveld klokken 18.

– Jeg mener det er mulig å nå en avtale, og nå er tiden moden for å få det til å skje, sa May til den internasjonale pressen.

«Null optimisme»

Storbritannias statsminister gikk deretter direkte inn i et før-middagsmøte med EUs 27 andre statsledere, hvor hun har i oppgave å redegjøre for forslagene hun og hennes landsmenn har for skilsmissen med EU.

EUs president Donald Tusk sa til pressen allerede et døgn før møtestart, at britenes May er helt nødt å bringe «ny informasjon» inn i dialogen, hvis forhandlingene skal lede noe sted, skriver Euronews.

Tusk gikk så langt som å bruke uttrykket «null optimisme» om håpet om å nå en brexit-avtale nå.

Bakteppet er forrige helgs forhandlinger mellom britenes brexitminister Dominic Raab og EUs sjefforhandler Michel Barnier, som ikke endte med noen som helst form for enighet.

Betent grensespørsmål

Det er den allerede mye omdiskuterte grensen mellom EU-landet Irland og britiske Nord-Irland som er hovedkonflikten i forhandlingene mellom de to partene.

På grunn av den lange historien med vold og uro grenseområdene, er begge parter redde for at konflikter kan blusse opp igjen, dersom brexit resulterer i en «hard grense» mellom Irland og Nord-Irland.

Spørsmålet forblir hvordan man kan unngå en slik grense, men samtidig innfri Storbritannias ønsker om å ikke fortsatt delta i det indre markedet og EUs tollunion.

Briter flest vil bli i EU

Ifølge britisk presse skal regjeringen ha foreslått en midlertidig tollunion med EU som en del av løsningen på spørsmålet om irskegrensen, skriver NTB.

Det har skapt frykt blant brexit-forkjempere for at Storbritannia skal bli bundet fast i en tollunion med EU på ubestemt tid.

Samtidig er det nå klart at et flertall av briter helst ville blitt i EU, altså har opinionen snudd siden folkeavstemningen i 2016.

Lørdag planlegges det som forventes å bli den største marsjen mot brexit noensinne i London.

VG følger EU-toppmøtet fra Brussel videre utover kvelden og morgendagen.