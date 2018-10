SAVNET: Politiet har gått ut med et nytt bilde av Jayme Closs (13). Foto: FBI Milwaukee

Jayme (13) er sporløst forsvunnet: Nye opplysninger om mystisk 911-samtale

Politiet driver en storstilt jakt for å finne Jayme Closs (13), som har vært sporløst forsvunnet etter at foreldrene ble funnet drept for seks dager siden.

Publisert: 21.10.18 01:51

Politiet har nå fått over tusen tips i saken som ryster den amerikanske delstaten Wisconsin . De har gjennomsøkt nærområdet, avhørt flere titalls personer og gjort en rekke krimtekniske undersøkelser på åstedet, men fortsatt er det ingen spor etter 13-åringen. FBI er koblet inn i saken, og hun er nå etterlyst over hele USA .

– Vi bruker alle tilgjengelige ressurser, sier sheriff Chris Fitzgerald.

Helt sentralt i saken er en mystisk nødsamtale som kom fra familiens hjem i Barron ved 01-tiden natt til mandag. Operatøren som tok imot 911-anropet hørte noe i bakgrunnen, men ingen snakket direkte inn i telefonen.

I rettsdokumenter kommer det nå frem at operatøren derimot «hørte mye roping», skriver CNN . Det kommer også frem at nødsamtalen kom fra mobiltelefonen fra Denise Closs (46), som senere ble funnet drept med ektemannen James (56).

Da operatøren ringte tilbake, var det ingen som svarte. Politiet forsøkte også å ringe på fasttelefonen, men den var frakoblet.

Da en politipatrulje fire minutter senere ankom huset ble de møtt av et grufullt syn: Døren var sparket inn – og ekteparet var skutt og drept . Den 13 år gamle datteren var sporløst forsvunnet.

Politiet har vært klare på at de mener at 13-åringen var i huset under drapene, og at hun er i fare. Sheriff Chris Fitzgerald uttalte tidligere i uken at de er «100 prosent sikre på at hun fortsatt er i live», men ønsket ikke å utdype mer.

Det er ikke funnet noe våpen på åstedet, og politiet har hittil ikke ønsket å si noe om et mulig motiv – eller om de mener at ekteparet er tilfeldige ofre.