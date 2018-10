NATURKREFTER: Megan Williams og Kaylee O’Brien frakter eiendeler fra sitt ødelagt hjem i Panama City i Florida onsdag. Foto: Gerald Herbert / TT NYHETSBYRÅN

Orkanen Michael har krevd sitt første liv i USA

UTENRIKS 2018-10-11T00:02:52Z

Minst ett dødsfall er meldt inn til myndighetene etter at orkanen Michael slo inn over Florida onsdag. Nær en halv million er uten strøm.

Publisert: 11.10.18 02:02 Oppdatert: 11.10.18 03:27

Michael traff land som en kategori 4-orkan onsdag, den sterkeste stormen til å treffe den delen av USA siden orkanen Andrew i 1992, men ble natt til torsdag norsk tid nedgradert til kategori 1.

Ifølge CNN har en mann fra Florida mistet livet. Sheriffen i Gadsden County har opplyst at han døde etter at et tre falt over huset hans i nærheten av Greensboro.

Over 490.000 husstander er uten strøm i Alabama, Georgia og Florida. I Bay County i Florida er flere arrestert etter plyndring, ifølge kongressmedlem Neal Dunn.

Spesielt i Panama City er de materielle skadene omfattende. Her ligger det knekte og opprevne trær over alt, og mange av dem har knust nærliggende hus. Vinden har også skrellet av en rekke hustak, og gateskilt er helt vridde. Det er også store oversvømmelser flere steder, melder NTB.

Guvernør Rick Scott i Florida sier han har sendt lete- og redningsmannskaper til de mest utsatte områdene.



















Bølger slår mot et hus i Alligator Point i Florida onsdag. Carlo Allegri / REUTERS

Det nasjonale orkansenteret (NHC ), opplyser 20.00 lokal tid at orkanens øye beveger seg over sørvestlige Georgia og at det fremdeles er flom langs kysten av Mexicogolfen. Maksvind var da på 150 kilometer i timen.

Orkaneksperter AP har snakket med forklarer at fuktig luft, varmt havvann i Mexicogolfen og vindmønstre første til at orkanen ble «superladet» i timene før den raste inn over Floridas Panhandle-region. Forholdene, som blant annet at vanntemperaturen i Mexicogolfen er flere grader varmere enn normalt, endret Michael fra så vidt en orkan tirsdag, til «et monster» onsdag ettermiddag.

– Michael manifesterte vår verste skrekk, med rask økning i styrke rett før den traff land på en kyststripe som aldri tidligere har opplevd en kategori 4-orkan, sier orkanforsker Brian McNoldy ved Miami University.

NHC anslår natt torsdag norsk tid at Michael vil svekkes til en tropisk storm innen torsdag morgen i USA.

Tidligere er det meldt at Michael skal ha tatt livet av minst 13 mennesker i Sentral-Amerika: Seks i Honduras, fire i Nicaragua og tre i El Salvador. Over 370.000 fikk beskjed om å evakuere i Florida, men myndighetene tror mange ignorerte varslene.