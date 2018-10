SØRGER: Familiemedlemmer sørger på Depati Amir-flyplassen i Pangkal Pinang. Foto: Hadi Sutrisno / AFP

Pårørende venter på svar etter flystyrten i Indonesia

UTENRIKS 2018-10-29T15:20:04Z

Alle 189 personene som var om bord på flyet som styrtet i Indonesia mandag morgen antas å være omkomne.

Publisert: 29.10.18 16:20

Mandag morgen klokken 06.3 lokal tid forsvant passasjerflyet flight JT610 fra flyradaren, 13 minutter etter at det tok av fra flyplassen i Jakarta .

Bakgrunn : 189 savne etter flystyrt i Indonesia

189 personer var om bord i flyet – inkludert de ansatte, opplyser samferdselsmyndighetene ifølge Reuters. 178 voksne, ett barn, to babyer, to piloter og seks flyverter.

Indonesiske redningsmannskaper mener det er sannsynlig at alle de 189 personene om bord omkom da et passasjerfly styrtet i havet mandag morgen.

Flyet var på vei til Pangkal Pinang i Indonesia . På flyplassen satt flere av de pårørende og ventet på venner og familie.

Venner og familie omfavnet hverandre på flyplassen i Pangkal Pinang, da nyheten om at flyet hadde styrtet ble kjent.

Skulle gifte seg

En av dem som hadde møtt opp på flyplassen var Feni. Hun forteller til nyhetsbyrået AP at søsteren hennes, som snart skulle gifte seg, var på vei til Pangkal Pinang for å møte familie.

– Vi er her for å få mer informasjon om lillesøsteren min, forloveden hennes, hennes fremtidige svigerforeldre og en venn av den.

Hun forteller at de ennå ikke har fått informasjon om passasjerene.

– Ingen har sagt noe nyttig til oss. Vi er så forvirret. Vi håper de fortsatt er i livet, sier Feni til AP.

Hadde vært på fotballkamp

Putri hadde også møtt opp på flyplassen Depati Amir i Pangkal Pinang.

Ektemannen hennes og deres fire år gammel sønn hadde vært i Jakarta for se U21 laget til Indonesia spille kvartfinale mot Japan i den asiatiske fotballturneringen AFC søndag, og var på vei hjem mandag morgen, skriver The Jakarta Post .

– Jeg håper de er trygge.

Ber for passasjerene

Indonesias president Joko Widodo sier at han ber for at passasjerene på Lion Air-flyet skal bli funnet så fort som mulig.

– Vi prøver vårt beste å finne og redde passasjerene. Jeg fortsetter å be for at vi skal finne dem så fort som mulig, sier Widodo ifølge The Jakarta Post .

Nytt fly

Den indiske kapteinen Bhavye Suneja (31) var en av dem som satt bak spakene, da Lion Air-flyet styrtet i havet utenfor Indonesia.

Suneja var en erfaren pilot med over 6000 timer bak seg. 31-åringen har jobbet som pilot siden 2009, og vært ansatt for lavprisselskapet Lion Air siden 2011.

For to år siden ble han forfremmet til kaptein.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Ifølge Reuters, som siterer Lion Air-sjef Edward Sait, så hadde Boeing 737 MAX 8-flyet hatt tekniske problemer på flygingen før, men dette var rettet opp.

Ifølge nyhetsbyrået ba flight JT610 om å få returnere til avgangsflyplassen to-tre minutter etter avgang, men at kontrolltårnet mistet kontakt med flyet etter at de hadde godkjent forespørselen.