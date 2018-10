DØDSSTRAFF: Fengselsvokter Ricky Bell ved Riverbend Maximum Security Institution i Nashville viser fram fengselets henrettelseskammer med en elektrisk stol. Foto: Mark Humphrey / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Ba om elektrisk stol for å slippe dødssprøyte

UTENRIKS 2018-10-24T00:03:25Z

Advokatene til dødsstraff-fangen fra Tennessee prøvde å spare ham fra en dødelig injeksjon. De lyktes, men ikke slik de håpet. 1. november skal myndighetene henrette Edmund Zagorski i elektrisk stol

Publisert: 24.10.18 02:03 Oppdatert: 24.10.18 02:20

AP er blant mediene som forteller historien om Edmund Zagorski (63).

I 1984 ble han dømt til døden for å ran og brutalt drap på to menn i forbindelse med en narkohandel.

For å unngå at Zagorski får den kontroversielle dødssprøyten med en blanding av tre dødelige stoffer som ble innført som metode i delstaten i januar, har han bedt om heller å bli henrettet i den elektriske stol. En delstatslov skal gi dødsdømte fanger som fikk dom før 2000 rett til å velge henrettelsesmetode.

Advokatene har også kjempet med rettsvesenet for å få en utsettelse av dødsstraffen og en ny vurdering av om Zagorski hadde god nok representasjon i den første rettssaken.

Sammen med 31 andre innsatte, har 63-åringen også gått til sak mot staten Tennessee, fordi de hevder bruken av dødelig injeksjon er grunnlovsstridig - at det faller under paragrafen om «cruel and unusual punishment» - sadistisk og uvanlig straff.

Under høringen vitnet medisinske eksperter om at de tre kjemikaliene i «dødssprøyten» fører til at fangene opplevere uttåelelig smerte de siste minuttene av sine liv, med en følelse av å brenne på innsiden og bli begravet levende.

Skulle vært henrettet i 2011

Den dødsdømte hadde opprinnelig henrettelsesdato i januar 2011, men den ble utsatt av høyesterett i Tennessee på grunn av striden om henrettelsesmetoden. Deretter fikk Zagorski ny dato i starten av oktober, men fikk ifølge Independent en ny utsettelse i ankeretten.

Nå er det likevel klart at Edmund Zagorski skal dø i den elektriske stol 1. november.

Giftmangel

Strid rundt kjemikaliene som benyttes under henrettelser med gift ligger bak den kontroversielle beslutningen om å bruke den elektriske stol.

Advokaten til Zagorski, Kellery Henry, har i flere år jobbet for at klienten skal slippe giftsprøyten ved å argumentere for at legemidlene som brukes er umenneskelige og unødig smertefulle.

Middelet midazolam som gjør mottakeren bevisstløs, og skal virke som bedøvelsesmiddel, har blitt kritisert. Ved flere anledninger har det vist seg at den dødsdømte ikke har vært helt bevisstløs likevel når de dødelige injeksjonene settes.

Da Zagoski ønsket seg bedøvelsesmiddelet pentobarbital, som ble brukt tidligere, var det ikke mulig å få tak i.

Europeiske legemiddelprodusenter har nektet å forsyne USAs fengselsvesen med barbiturater som pentobarbital, som har vært benyttet under henrettelser. Fengselsmyndighetene har derfor måttet lete etter alternative kjemikalier og benyttet blandingsprodukter.

Les også: Da det ble kjent at bedøvelsesmiddelet brukes til henrettelser, førte det til omfattende protester i Danmark.

Kent Sheidegger, juridisk direktør for den California-baserte Criminal Justice Legal Foundation, som støtter dødsstraff, er fortvilet over alle forsøkene på å få stanset gift som dødsstraffmetode.

– Deres innsats for å blokkere de foretrukne stoffene har resultert i en vanskelig situasjon der stater bruker rusmidler som er mer tvilsomme, sier han.

Elektrisk stol

Zagorsks advokat Kellery Henry har kjempet en hard kamp i rettsvesenet for at klienten skal unngå giftsprøyten. Han argumenterer for at det er en form for tortur som vil forårsake en langvarig og smertefull død.

Mandag ble det besluttet at henrettelsen skal finne sted 1. november, ifølge avisen The Tennessean. Hvis planene ikke endres, blir Zagorski den andre som henrettes med elektrisk stol i Tennessee siden 1960.

I hele USA er 14 mennesker henrettet i den eletriske stol siden 2000, ifølge AP. Den siste var Robert Gleason jr i Virginia i 2013.