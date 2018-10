SENDTE BILDE: Journalisten Jumpei Yasuda sendte dette bildet på e-post til en fotograf i Kyodo News 23. juni 2015 med teksten «Jeg smugler meg selv inn i Syria nå», ifølge Reuters. Bildet er udatert. Foto: KYODO / Reuters

Japansk journalist frigitt etter tre år i fangenskap i Syria

Japanske myndigheter har fått bekreftet at det er frilansjournalisten Jumpei Yasuda som er frigitt og nå befinner seg i Tyrkia. Han ble tatt som gissel i Syria i 2015.

Publisert: 24.10.18 13:13 Oppdatert: 24.10.18 13:58

Yasunda ble tatt som gissel da han krysset grensen mellom Tyrkia og Syria i 2015, skriver Reuters .

Japanske myndigheter fikk beskjed tirsdag kveld om at en mann, som trolig var den 44 år gamle journalisten, befant seg ved et senter for flyktninger og migranter sør i Tyrkia. Onsdag oppsøkte tjenestemenn fra den japanske ambassaden i Ankara anlegget for å verfisere mannens identitet, skriver Kyodo News .

Gisseltakerne publiserte bilder

Yasuda ble angivelig holdt fanget av den ytterliggående opprørsgruppa Hayat Tahrir al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, skriver BBC.

I mai 2016 mottok japanske myndigheter et bilde av det som skal ha vært Yasuda, ikledd en oransje skjorte og med langt hår, med en plakat med påskriften «Hjelp. Dette er siste sjanse. Jumpei Yasuda».

To måneder tidligere var han avbildet i en video på nettet. Ifølge mannen som la ut videoen, Tarik Abdul Hak, skulle den brukes til å forhandle japanerens løslatelse fra gruppen al-Noor.

Nekter for at Japan har betalt løsepenger

Detaljene rundt frigivelsen av mannen er foreløpig ikke kjent, men en talsperson for den japanske regjeringen benekter at de har utbetalt løsepenger for ham.

Familie og venner av journalisten har fulgt nyhetene tett etter at det tirsdag kom meldinger om at det trolig var Yasuda som var frigitt.

– Jeg har ikke kunnet gjøre noe annet enn å be for ham hver eneste dag, sier journalistens 75 år gamle mor Sachiko til Kyodo .

Senest i juli ba Reportere uten grenser både Japan og verdenssamfunnet om å gjøre mer for å få frigitt Yasuda, som dro til Syria i 2015 for å dekke krigen.

Han ble også bortført og senere sluppet fri av irakiske opprørere ved Falluja i 2004.