LØSLATT: Romersk-katolske Asia Bibi fra Punjab i Pakistan er blitt frikjent for blasfemi og løslatt etter ni år i fengsel. Bildet er tatt i november 2010. Foto: AP

Blasfemifrikjente Bibi invitert til EU – men skal fortsatt være i Pakistan

UTENRIKS 2018-11-08T08:36:40Z

ISTANBUL (VG) Europaparlamentets president Antonio Tajani melder at Asia Bibi (47) er på «et trygt sted», og inviterer henne til Strasbourg. Pakistanske myndigheter sier at Bibi fortsatt er i Pakistan.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 08.11.18 09:36 Oppdatert: 08.11.18 10:37

Onsdag ble det kjent at fembarnsmoren Asia Bibi, som nylig ble frikjent for å ha krenket profeten Muhammed av Pakistans høyesterett , fikk forlate landet etter ni år i fengsel.

– Asia er på flyet, og ingen vet hvor hun vil lande, sa Bibis advokat Saif-ul-Malook til VG.

Men nå melder pakistanske myndigheter at Bibi fortsatt er i Pakistan.

– Det er ingen sannhet i meldingene om at hun har forlatt landet, sier Muhammad Faisal, talsperson for det pakistanske utenriksdepartementet, ifølge den pakistanske storavisen Dawn .

Pakistansk storavis: Flydd til Islamabad

Avisen skriver at forvirringen oppsto da advokaten meldte at Bibi var på et fly, men at dette flyet vitterlig ikke var på vei til utlandet, men til den pakistanske hovedstaden Islamabad.

Bibi skal ha blitt flydd med et spesialfly fra kvinnefengselet der hun sonet i Multan i Punjab-delstaten til den internasjonale flyplassen i Islamabad, og skal videre ha blitt transportert til et strengt bevoktet, hemmelig sted i hovedstaden. Det melder kilder til Dawn. Pakistanske etterretningskilder bekrefter de samme opplysningene til CNN .

Dette er Asia Bibi Asia Noreen, født 1971, bedre kjent som Asia Bibi, er en kristen pakistansk fembarnsmor.

Hun ble dømt til døden i 2010 for å ha fornærmet muslimenes profet Muhammed.

Under en opphetet diskusjon med noen muslimske kvinner i juni 2009 skal hun ifølge anklagene ha sagt at Jesus døde på korset for å fri alle mennesker fra synd og spurte dem om hva deres profet har gjort for dem. Bibi har hele tiden benektet anklagene.

Saken tiltrakk seg oppmerksomhet fra internasjonale menneskerettighetsgrupper og ble raskt den mest profilerte av de mange blasfemisakene i landet.

Bibi har fått bred internasjonal støtte. Samtidig har pakistanske islamister krevd at dommen måtte fyllbyrdes.

Pakistansk høyesterett har omgjorde dommen 31. oktober. Bibi er blitt løslatt, men pakistanske myndigheters vilje til å beskytte henne og hennes familie blir trukket i tvil. Kilder: NTB, BBC

Raja ber om svar

En rekke land står klare for å ta imot Bibi og familien når de eventuelt forlater Pakistan, deriblant Frankrike og Spania. I Norge har Venstres Abid Raja gått sammen med Frps Sylvi Listhaug for å kreve av regjeringen tilbyr den forfulgte kvinnen asyl.

Torsdag sendte Raja et skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), der han spør om statsråden vil tilby Bibi og familien opphold i Norge.

Wara må svare innen én uke.

– Jeg håper Wara vil se positivt på spørsmålet og imøtekomme den felles forespørselen fra meg og tidligere justisminister Listhaug, sier Raja til VG.

Invitert til Strasbourg

Europaparlamentets president Antonio Tajani avslører ikke hvor hun befinner seg, men meldte på Twitter onsdag kveld at Bibi er trygg:

« Asia Bibi har forlatt fengselet og er blitt overført til et trygt sted! Jeg vil takke pakistanske myndigheter. Jeg ser frem til å møte henne og familien i Europaparlamentet så snart som mulig ».

Tidligere denne uken skrev Tajani et brev til Bibis ektemann Ashiq Masih der han inviterte hele familien til Europaparlamentet i Strasbourg.

Presidenten for Europaparlamentet, som vedtar EUs lover sammen med Rådet for Den europeiske union, anmodet pakistanske myndigheter om å gi Bibi de nødvendige tillatelsene til å reise.

Tajani gjorde det også klart at EU beskytter dem som er truet på grunn av sin tro.

Flere blasfemianklagede drept

Det brøt ut voldelige protester da dødsdommen mot Bibi ble opphevet 31. oktober, og kvinnes støttespillere fryktet at hun ville bli tatt livet av dersom hun forble i hjemlandet.

Bekymringen er ikke grunnløs:

Pakistans blasfemilov Pakistan har den strengeste blasfemiloven i den muslimske verden. Deler av loven stammer fra Britisk India, men ble først hyppig anvendt på 1970- og 80-tallet.

Loven gir opptil tre års fengsel for nedsettende kommentarer om islamske ledere, livstid for «forsettlig» skjending av Koranen, og dødsstraff eller livstid for blasfemi mot profeten Muhammed.

1335 personer er blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan siden 1987. Tiltalene fordeler seg slik: Muslimer (633), ahmadier (494), kristne (187) og hinduer (21).

Over 60 blasfemianklagede personer er blitt drept før rettssaken var over.

Loven er svært omdiskutert fordi den ofte misbrukes for å tjene personlige motiver. Mange blasfemisaker har bakgrunn i feider mellom naboer og slektninger. I enkelte tilfeller er «bevis», som brente koransider, blitt plantet hos mentalt syke personer.

De lokale domstolene er under press av ekstreme islamister til å dømme for blasfemi. Flere dømte frifinnes på høyere nivå.

I rettssalen har vitner nektet å gjenta innholdet i det de hevder er blasfemi, fordi de ikke selv vil begå blasfemi. Dermed er bevisbyrden ofte svak. Kilder: Rapporten «As good as dead» fra Amnesty International i 2016, Stefanusalliansen, Wikipedia, BBC

Av de over 1300 blasfemitiltalte i Pakistan de siste 30 årene, er 60 personer blitt drept før saken var avklart, enten av mobber eller av myndighetspersoner.

Bibi-saken har allerede kostet to liv: Punjab-guvernør Salmaan Taseer ble drept i januar 2011 av sin egen livvakt, og den kristne minoritetsministeren Shahbaz Bhatti ble skutt og drept to måneder etterpå. Begge hadde støttet Bibi og gått imot Pakistans strenge blasfemilov (se faktaboks).