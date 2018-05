OPCW bekrefter trolig bruk av klorgass i Syria

Flere personer fikk pusteproblemer etter angrepene i starten av februar. Dette bildet er fra et sykehus i Saraqeb. Foto: AFP

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) bekrefter at det trolig ble brukt klorgass i et angrep i byen Saraqeb i februar.

Saraqeb ligger i Idlib-provinsen, som i stor grad kontrolleres av opprørere fra Tahrir al-Sham, kjent som etterkommere etter Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria .

Byen kom i februar under harde angrep fra syriske regjeringsstyrker og deres allierte, og det kom meldinger om bruk av klorgass .

FNs granskingskommisjon for Syria besluttet å granske meldingene, og OPCW konkluderer nå med at klorgass «trolig ble brukt som et kjemisk våpen» i ett av angrepene» mot Saraqeb.

– Klorgass ble frigjort fra beholdere som følge av mekanisk sammenstøt i bydelen Al Talil i Saraqeb 4. februar, heter det i en kunngjøring fra OPCW.

OPCW gransker også meldinger om bruk av klorgass eller andre kjemiske stridsmidler i den da opprørskontrollerte byen Douma rett utenfor Damaskus i april. Så langt har ikke organisasjonen kommet med noen konklusjon i denne saken.

USA, Frankrike og Storbritannia angrep i april flere mål i Syria , som en reaksjon på at stridsgass angivelig ble brukt i Douma .

