Pompeo med klare krav til Nord-Korea

Publisert: 14.06.18 08:05

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at sanksjonene mot Nord-Korea kun blir hevet etter en fullstendig atomnedrustning.

På en pressekonferanse i Sør-Korea la den amerikanske utenriksministeren også til at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har forstått at atomnedrustningen må skje raskt.

Uttalelsen kommer etter et møte mellom toppdiplomater fra Sør-Korea, USA og Japan som omhandlet denne ukens historiske møte mellom USAs president Donald Trump og Kim Jong-un. På pressekonferansen uttalte også den sørkoreanske utenriksministeren Kang Kyung-wha at alliansen mellom Sør-Korea og USA er «mer robust enn noensinne».

I møtet lovet de hverandre at de sammen skal arbeide for at Nord-Korea skrinlegger sitt atomprogram.

Slo tilbake mot kritikken

Trump hevdet møtet med Nord-Koreas leder var et historisk gjennombrudd i den største diplomatiske hendelsen i sitt presidentskap. Pompeo var mer avmålt. Han har uttalt at USA ønsker at Nord-Korea skal ta «store» steg mot atomnedrustning i løpet av de to neste årene før Trumps presidentperiode er over i 2021.

Pompeo forsøkte dermed å slå tilbake kritikk om at avtalen som Kim og Trump skrev under på i Singapore, ikke inneholder noen henvisning til verifisering av atomnedrustning i Nord-Korea. I forkant av toppmøtet hadde amerikanske myndigheter uttalt at nedrustningen må være «fullstendig, verifiserbar og irreversibel».

Ordene som i stedet ble brukt er vage, og et språk som er foretrukket av det nordkoreanske regimet, skriver The Guardian .

Mistet besinnelsen

Da Pompeo fikk spørsmål om tilsyn og kontroller, som vil involvere at våpenkontrollører får innpass til Nord-Korea, mistet utenriksministeren besinnelsen.

– Jeg finner det spørsmålet fornærmende og latterlig og, for å være helt ærlig, tåpelig, uttalte Pompeo.

– Jeg må være helt ærlig med deg. Det er et spill og man må ikke spille spill med seriøse saker som dette, fortsatte han.

Pompeo uttalte også at USA og Nord-Korea var nær en avtale i et bredt spekter av saker.

Fremstilt som en respektert leder

Etter det historiske møtet mellom de to lederne tirsdag, var det flere som utpekte Kim Jong-un som vinner .

Også i hjemlandet er møtet førstesidestoff, og viser Trump og Jong-un håndhilsende foran sine respektive lands flagg.

Ifølge CBS News er dette akkurat hva nordkoreanerne trengte å se: Kim som en respektert verdensleder, og ikke en brutal diktator fra et fattig og lukket land.

USA og Nord-Korea er teknisk sett fortsatt i krig, ettersom krigen som herjet Koreahalvøya for rundt 70 år siden, formelt aldri ble avsluttet.

I Nord-Korea dreide de første rapportene fra møtet seg om at Trump gikk med på å stoppe de militære øvelsene med Sør-Korea så lenge dialogen for å bedre spenningene mellom de to landene fortsatte. Militærøvelsene har pågått i flere tiår, og mer enn 28.000 amerikanske soldater er utstasjonert i sør, forberedt på en eventuell fortsettelse av krigen.

Det er senere ventet at utenriksminister Pompeo skal informere offisielle tjenestemenn fra Kina om innholdet i møtet mellom Trump og Kim.