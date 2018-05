Ett år etter valget: Macron splitter Frankrike

TIDENES YNGSTE: Frankrike er delt i synet på Emmanuel Macron, tidenes yngste franske president. Mandag er det ett år siden han kom til makten. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Dynamisk redningsmann eller arrogant elitist? Meningene er delte om Emmanuel Macron. Mandag er det ett år siden tidenes yngste franske president kom til makten.

Både i Frankrike og internasjonalt trakk mange et lettelsens sukk 7. mai i fjor da den da 39 år gamle Macron slo sin motstander Marine le Pen fra Nasjonal Front ettertrykkelig i presidentvalgets andre runde.

Ett år senere kjemper to bilder av den franske presidenten om plassen: Det ene av en ung, dynamisk leder som redder landet, det andre av en overlegen og vanskelig tilgjengelig elitist som på kort tid har greid å erte på seg store deler av fransk fagbevegelse.

Misfornøyde

Det begynte så bra. Håndtrykkskampen med Donald Trump, konfrontasjonen med Vladimir Putin om russisk innblanding i presidentvalget og «Make the planet great again»-initiativet var blant tingene som imponerte franskmennene.

– Han kom jo i prinsippet fra ingensteds, og hans reise er fascinerende, sier den franske journalisten Alycon Wemaëre til nyhetsbyrået TT.

Nå sier imidlertid seks av ti franskmenn at de er misfornøyde med jobben presidenten gjør, og drøyt åtte av ti mener de ikke har tjent på Macrons politikk, viser en meningsmåling fra BVA .

I helgen måtte fransk politi ruste seg for ny omfattende uro i Paris og nye demonstrasjoner mot Macrons økonomiske politikk.

– Det er først nå vi lærer å kjenne ham. Hans image i utlandet er som ung og dynamisk og en representant for den nye verden, men her hjemme ser det ikke riktig slik ut, sier Wemaëre.

Reformiver

I valgkampen lovte Macron å reformere fransk økonomi, et løfte han har holdt til overmål. I løpet av sitt første år har han innført en lang rekke reformer, særlig på arbeidsmarkedet, men også på områder som skatt og utdanning. Den siste er konkurranseutsetting av det statlige jernbaneselskapet SNCF, som har ført til en lammende togstreik som fortsatt ikke er avsluttet.

Reformene berører først og fremst de mer utsatte klassene i samfunnet, mener Wemaëre.

– Han (Macron) gir ikke inntrykk av å høre på noen andre enn seg selv, litt som en allmektig konge som tror han vet best om alt, sier hun.

Fragmentert opposisjon

Samtidig har det politiske sammenbruddet både til høyre og venstre for Macron gjort det lettere for ham, mener direktør ved det norske universitetssenteret i Paris, Johs. Hjellbrekke.

– Opposisjonen er fragmentert og har til dels vært mer opptatt av interne konflikter, sier Hjellbrekke til NTB.

Macron håper blant annet å få ny fart i arbeidsmarkedet gjennom å gjøre det lettere for arbeidsgivere å både sparke arbeidstagere og ha lokale forhandlinger.

Så langt har effekten til en viss grad vært positiv: Arbeidsløsheten har sunket fra 9,4 til 8,9 prosent siden Macron tok over. Men både Macrons egne rådgivere og frittstående økonomer har understreket at det er for tidlig å trekke noen sikre konklusjoner.

– Han er ærlig!

Trass i steile fronter har støtten til Macron holdt seg relativt stabil, viser en fersk meningsmåling fra IFOP. Der sier 33 prosent at de ville stemt på hans parti La Republique En Marché dersom det var valg i dag.

En av dem som beskriver seg selv som Macrons «superfans», er markedsdirektør Louis de Fouchier.

– Reformer er aldri populære, og sannheter kan gjøre vondt. Iblant har det kanskje kostet ham, men han tør, og han er ærlig! Det har gjør nå, har Frankrike behøvd i over 30 år, sier Fouchier til TT.

