TREKKER SEG: President Donald Trump trekker USA fra atomavtalen med Iran. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Ekspert om at Trump trekker USA fra atomavtalen med Iran: – Et varsel om en ny tid

Publisert: 08.05.18 20:45 Oppdatert: 08.05.18 21:06

USA trekker seg fra atomavtalen med Iran og gjeninnfører sanksjoner. Norsk ekspert mener avgjørelsen øker usikkerheten rundt hvor vi har USA.

President Donald Trump har siden valgkampen omtalt atomavtalen med Iran som «en katastrofe» og «den verste avtalen som noensinne er fremforhandlet». I kveld kunngjorde presidenten at USA trekker seg ut av avtalen og gjeninnfører sanksjonene.

Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og USA-ekspert, Svein Melby, mener Trump signaliserer at USA ikke lenger vil lede det internasjonale arbeidet mot kjernefysiske våpen.

– Verden må ta innover seg at administrasjonen i Washington ikke ønsker å videreføre den rollen vi er vant til at USA har. Det er et varsel om en ny tid og en ny trend i amerikansk rolleforståelse internasjonalt, sier han.

Fakta Dette er atomavtalen med Iran Atomavtalen med Iran ble forhandlet fram av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015.

Den gir partene innsyn i Irans atomprogram for å sikre at det ikke kan brukes til å utvikle våpen. I bytte får Iran opphevede sanksjoner.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser.

FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. Missil-sanksjonene mot Iran skal først oppheves om åtte år.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

Tidligere president og vinner av Nobels fredspris Barack Obama var pådriver for avtalen. Donald Trump har hele tiden vært en sterk kritiker av den . Han mener avtalen har «katastrofale mangler». Kilder: NTB, VG

Kan være taktisk spill

– Vi skal være forsiktige med å overdramatisere konsekvensene for fort. Avgjørelsen kan sette i gang en prosess for å gjøre noen kosmetiske endringer i avtalen, sier Melby.

Melby mener det kan være et taktisk spill fra Trumps side, for å få bedre kontroll over hvordan Iran etterlever avtalen. Målet kan være å få inn andre punkter som Irans historie med støtte til terrororganisasjoner.

– Trump kan bruke denne manøveren for å få inn justeringer og tre inn i avtalen igjen. Med Trump kan man aldri vite helt sikkert, sier Melby.

Men han er usikker på hvor store endringer som må til før Trump kaller det en stor seier.

Viktig sikkerhetspolitisk sak

Ifølge Melby kan avtalen likevel opprettholdes dersom de allierte står ved sine forpliktelser, men han påpeker den betydelige uenigheten kan påvirke USAs forhold til de allierte.

– Det er med på å øke usikkerheten rundt hvor vi har USA nå. Europa må være forberedt på å dra lasset selv, mener han.

VG skrev tidligere i dag Gary Sick, professor ved Columbia University i New York, mener det er en veldig realistisk sjanse for at Trump-administrasjonen går til krig mot Iran.

Melby tviler på om Trump er tilhenger av å bruke militærmakt på den måten.

– Det er en prosess som kan gå i mange forskjellige retninger. Vi må se det litt an før vi begynner å snakke om økt krigsfare, sier han.

Misfornøyde med Trump-avgjørelse

Frankrike, Tyskland og Storbritannia beklager Trumps Iran-avgjørelse i felles uttalelse, som blant annet Emmanuel Macron har lagt ut på sin Twitter-konto.

Irans president Hassan Rouhani sier at landet vil forbli i en atomavtale uten USA, og at han har bedt sin utenriksminister om å forhandle med andre land om en avtale.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu mener Donald Trumps Iran-beslutning er «modig og riktig».

– Israel stiller seg fullt og helt bak Trumps krystallklare beslutning i dag, sier han.

– Et alvorlig tilbakeslag

SV-leder Audun Lysbakken mener det er dypt uansvarlig og farlig av Trump å ødelegge atomavtalen med Iran. Han mener det vil øke motsetningene i Midtøsten.

– USAs avtalebrudd er et alvorlig tilbakeslag for arbeidet for atomnedrustning. Signalet som sendes til regimer som mistenkes for å ville utvikle atomvåpen er at de får forhandle med USA hvis de utvikler våpnene ferdig, men straffes hvis de inngår avtaler med Vesten, sier han.

Lysbakken mener det også er alvorlig for Norge.

– Vår fremste allierte ledes nå av mennesker som hisser til økte motsetninger i verden, i stedet for å jobbe for nedrustning og redusert spenning.

Kan videreføre strenge innsyn

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på Irans atomprogram, Halvor Kippe, mener at det strenge innsynet som IAEA er gitt videreføres i Iran, dersom Iran forblir i atomavtalen.

– I motsatt fall kan Iran si at avtalen er brutt, og oppheve alt innsyn som kommer i tillegg til de forpliktelsene landet hadde fra før. Landet vil da fortsatt være bundet av Ikke-spredningsavtalen, som blant annet krever at Iran ikke utvikler kjernevåpen og at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) får inspisere alle kjernefysiske anlegg og materialer for å forsikre verden om at det er til fredelige formål, sier han.

Men IAEA vil miste muligheten til å be om tilgang til anlegg som ikke er innrapportert som kjernefysiske, de får lavere inspeksjonsfrekvens og de får se litt færre deler av atominfrastrukturen enn de får nå med avtalen i kraft, ifølge forskeren