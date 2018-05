DREPT: Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm 28. februar 1986. Drapet er aldri oppklart. Dette bildet ble tatt under en minnemarkering i Oslo samme år. Foto: Foto: Inge Gjellesvik / NTB scanpix.

Svensk tidsskrift peker ut Skandiamannen som Palmes drapsmann

Det svenske tidsskriftet Filter mener etter tolv års etterforskning å ha avdekket hvem som drepte statsminister Olof Palme i 1986.

Mannen arbeidet som reklamekonsulent i Skandia-huset i sentrum av Stockholm og stemplet ut fra jobben klokka 23.19 den 28. februar 1986. To minutter senere ble Palme skutt og drept rett rundt hjørnet.

Den såkalte Skandiamannen var blant de første som sto fram som vitne til drapet, men ble selv ikke mistenkt.

Filter navngir nå mannen, som i svenske medier tidligere er identifisert som Skandiamannen.

Ekskona avhørt

Etterforskerne har avhørt flere i Skandiamannens familie og omgangskrets, men har ennå ikke trukket noen konklusjoner.

– Nei, nei, han var alt for feig og han hadde for dårlig selvbilde for å kunne gjøre noe slikt, sier ekskona til Aftonbladet .

Palme-hat

Filters journalist Thomas Pettersson har gjennom årelang etterforskning nå avdekket at mannen, som døde i 2000, vanket i miljøer der hatet mot Olof Palme var sterkt, at han var våpenkyndig og hadde en bakgrunn som fallskjermjeger i USA, og at han var i besittelse av en rekke våpen.

Fem av revolverne han hadde våpenlisens for, var av samme kaliber som det Palme ble drept med.

Petterson orienterte alt våren 2017 svensk politi om sine funn og etterforskerne i den såkalte Palmegruppen fattet raskt interesse.

